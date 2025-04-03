Торговая война США — сколько долларов потеряет каждая американская семья

Американец держит в руке флаг страны. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп 2 апреля 2025 года объявил о введении пошлин на все иностранные товары, которые импортируются в страну. Это может существенно навредить тем американцам, которые принадлежат к среднему и рабочему классу. Так, каждая такая семья будет вынуждена ежегодно тратить почти 5 тыс. долл.

Об этом сказал журналистам CNN профессор экономики Мичиганского университета Джастин Вулферс.

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Он отметил, что решение президента заставит предприятия переложить дополнительные расходы на потребителей. Поэтому стоит ожидать, что жить в США станет дороже в среднем на 6%.

"Цены вырастут уже завтра. Это особенно навредит американцам, работающим и среднему классу. Поэтому мы увидим, что больно будет уже очень скоро", — сказал Вулферс.

Профессор отметил, что торговая война Дональда Трампа затронет даже самые бедные страны, например Папуа-Новую Гвинею и Фиджи. Вулферс говорит, что эти государства никак не могут угрожать благосостоянию американцев.

При этом богатые страны не оставят без ответа действия президента США. Профессор Вулферс прогнозирует, что они объединятся, чтобы дать отпор, и могут изолировать Соединенные Штаты.

"Все, что удалось сделать президенту Трампу, — это изолировать американцев от остальной мировой экономики", — подчеркивает Джастин Вулферс.

Он также опроверг утверждение о том, что новые пошлины США являются взаимными, поскольку большинство промышленно развитых экономик вводят низкие пошлины на американский импорт.

"Этот план сделает Соединенные Штаты, несомненно, самой высокопошлинной промышленно развитой страной в мире", — сказал он.

Валютный рынок Украины и пошлины США — что изменится

Предложенная Трампом новая экономическая политика пока не сможет повлиять на финансовый рынок Украины. Курс гривны, как пояснил экономист, инвестиционный банкир Сергей Фурса, пока поддерживается благодаря западной макроэкономической помощи. Пока партнеры будут оказывать финансовую поддержку — валютный рынок не будет испытывать существенных изменений.

Напомним, Китай угрожает США жесткими контрмерами в ответ на введение торговых пошлин. В Пекине отмечают, что действия Трампа могут разрушить глобальные цепи поставок.

Также мы рассказывали, что на фондовых рынках США зафиксировали резкое падение сразу после заявления Трампа о новом пакете масштабных импортных тарифов. Так, фьючерсы на S&P 500 потерпели падение более 3,5%, а контракты на Nasdaq 100 потеряли около 4,5%.