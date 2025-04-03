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Нові мита від Трампа — чому збідніють лише американці

3 квітня 2025 16:22
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Торгівельна війна США — скільки доларів втратить кожна американська родина
Американець тримає в руці прапор країни. Фото: Reuters
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Президент США Дональд Трамп 2 квітня 2025 року оголосив про запровадження мит на усі іноземні товари, які імпортуються до країни. Це може суттєво нашкодити тим американцям, які належать до середнього та робочого класу. Так, кожна така родина буде змушена щороку витрачати майже 5 тис. дол.

Про це сказав журналістам CNN професор економіки Мічиганського університету Джастін Вулферс.

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Він зауважив, що рішення президента змусить підприємства перекласти додаткові витрати на споживачів. Тож варто очікувати, що жити у США стане дорожче у середньому на 6%.

"Ціни зростуть вже завтра. Це особливо нашкодить американцям, що працюють, і середньому класу. Тому ми побачимо, що біль почнеться дуже скоро", — сказав Вулферс.

Професор зазначив, що торгівельна війна Дональда Трампа зачепить навіть найбідніші країни, наприклад Папуа-Нову Гвінею та Фіджі. Вулферс каже, що ці держави ніяк не можуть загрожувати добробуту американців. 

При цьому багаті країни не залишать без відповіді дії президента США. Професор Вулферс прогнозує, що вони об'єднаються, щоби дати відсіч, та можуть ізолювати Сполучені Штати.

"Все, що вдалося зробити президенту Трампу, — це ізолювати американців від решти світової економіки", — підкреслює Джастін Вулферс.

Він також заперечив твердження про те, що нові мита США є взаємними, оскільки більшість промислово розвинутих економік запроваджують низькі мита на американський імпорт.

"Цей план зробить Сполучені Штати, безсумнівно, найбільш високомитною промислово розвиненою країною у світі", — сказав він.

Валютний ринок України та мита США — що зміниться

Запропонована Трампом нова економічна політика наразі не зможе вплинути на фінансовий ринок України. Курс гривні, як пояснив економіст, інвестиційний банкір Сергій Фурса, наразі підтримується завдяки західній макроекономічній допомозі. Допоки партнери надаватимуть фінансову підтримку — валютний ринок не зазнаватиме суттєвих змін.

Нагадаємо, Китай погрожує США жорсткими контрзаходами у відповідь на запровадження торгівельних мит. В Пекіні зазначають, що дії Трампа можуть зруйнувати глобальні ланцюги постачання.

Також ми розповідали, що на фондових ринках США зафіксували різке падіння одразу після заяви Трампа про новий пакет масштабних імпортних тарифів. Так, ф’ючерси на S&P 500 зазнали падіння понад 3,5%, а контракти на Nasdaq 100 втратили близько 4,5%.

США Дональд Трамп мита

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16:36 Apple готує важливу зміну в iPhone 17 Pro, що стосується камер

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