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Главная Рынок труда Коучинг во время войны — как лидеры держатся на плаву

Коучинг во время войны — как лидеры держатся на плаву

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 19:34
Коучинг во время войны — как лидерам найти внутреннюю опору
Коучинг. Фото: коллаж Новости.LIVE

Когда вокруг — полная турбулентность, держаться за старое не получается. Нужна опора. Живая. Настоящая. А еще лучше — внутренняя. 2025 год. Война не утихает. Бизнес не растет — выживает. Люди функционируют, но не живут. Решения — ежедневно. Мысли — непрерывные. Тишина — роскошь, которую мы себе не позволяем.

Мы пытаемся все держать под контролем. Но реальность раз за разом демонстрирует: контроль — это иллюзия. А настоящая сила — в способности остановиться. Посмотреть на себя со стороны. И честно спросить: это моя жизнь?


Зачем коуч — именно сейчас?


Сильные редко просят о помощи. Но те, кто действительно сильный — знают, когда это необходимо. Не когда все рушится. А когда еще есть выбор — не сгореть, не сбежать, не сломаться.
Коуч не дает инструкций. Не учит, как правильно. Его роль — создать пространство, где можно услышать себя. Без давления и без оценок. С уважением к глубине вашего опыта.
Иногда достаточно одной сессии чтобы изменить не ситуацию — отношение к ней. Чтобы увидеть новый ракурс — себя, ролей, внутренних и внешних выборов.
Поддержка не должна быть громкой. Но она должна быть своевременной. Это и есть суть коучинга: он не давит, он рядом и тогда вы сами находите вектор, без внешнего диктата.

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Как понять, что вам пора обратиться к коучу?

  1. Вы чувствуете усталость, хотя не болеете и хорошо спите.
  2. Работаете много, а результат - разочаровывает.
  3. Вам сложно сосредоточиться, принимать решения.
  4. Все вроде бы хорошо, но радости нет.
  5. Цели есть, а ресурса нет.


И это не о мотивационных фразах или очередном "совете дня". Это — о честных внутренних вопросах. Те, что открывают пространство:
Когда в последний раз я чувствовал ясность и спокойствие? Благодаря чему? Живу ли я по-настоящему или просто держусь? Что бы я сделал, если бы позволил себе начать с нуля?

Еще один сигнал — потеря драйва. Вы что-то делаете, но не чувствуете связи с этим. Достижения не радуют. Нет эмоционального отклика. Это — момент для переосмысления. Потому что эффективность - не в количестве дел, а в качестве решений. Коучинг помогает вернуться к своим смыслам. А с ними — и к решениям, которые действительно живые.

Коучинг — не терапия и не консалтинг

Это практика осознания. Это — мастерство задавать простые, но точные вопросы. Это возможность увидеть ситуацию яснее и принимать решения свободнее. А также вернуться к себе — настоящему.

Работая с руководителями, владельцами бизнеса, управленцами я вижу: коучинг не только помогает пережить кризис. Он дает возможность вырасти из него.
Даже в самые тяжелые моменты остается выбор: продолжать привычное или остановиться и подумать — а это мой путь? Иногда коуч — именно тот человек, который задаст единственный, но решающий вопрос.
А что, если ваша внутренняя сила уже есть? Ей лишь нужно пространство. Внимание. И тишина, в которой ее можно услышать.

психология бизнес предприятия предприниматели лидер
Сергей Шкуропат - Бизнес-коуч Crowe Mikhailenko. Специализируется на работе с лидерами и командами в условиях кризиса
Автор:
Сергей Шкуропат
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