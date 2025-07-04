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Головна Ринок праці Коучинг під час війни — як лідери тримаються на плаву

Коучинг під час війни — як лідери тримаються на плаву

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 19:34
Коучинг під час війни — як лідерам знайти внутрішню опору
Коучинг. Фото: колаж Новини.LIVE

Коли навколо — повна турбулентність, триматися за старе не виходить. Потрібна опора. Жива. Справжня. А ще краще — внутрішня. 2025 рік. Війна не стихає. Бізнес не зростає — виживає. Люди функціонують, але не живуть. Рішення — щодня. Думки — безперервні. Тиша — розкіш, яку ми собі не дозволяємо.

Ми намагаємось усе тримати під контролем. Але реальність раз по раз демонструє: контроль — це ілюзія. А справжня сила — у здатності зупинитись. Подивитись на себе збоку. І чесно запитати: чи це моє життя?


Навіщо коуч — саме зараз?


Сильні рідко просять про допомогу. Але ті, хто справді сильний — знають, коли це необхідно. Не коли все валиться. А коли ще є вибір — не згоріти, не втекти, не зламатися.
Коуч не дає інструкцій. Не навчає, як правильно. Його роль — створити простір, де можна почути себе. Без тиску і без оцінок. З повагою до глибини вашого досвіду.
Іноді достатньо однієї сесії щоб змінити не ситуацію — ставлення до неї. Щоб побачити новий ракурс — себе, ролей, внутрішніх і зовнішніх виборів.
Підтримка не мусить бути гучною. Але вона має бути своєчасною. Це і є суть коучингу: він не тисне, він поруч і тоді ви самі знаходите вектор, без зовнішнього диктату.

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Як зрозуміти, що вам час звернутися до коуча?

  1. Ви відчуваєте втому, хоча не хворієте і добре спите.
  2. Працюєте багато, а результат — розчаровує.
  3. Вам складно зосередитись, ухвалювати рішення.
  4. Все наче гаразд, але радості немає.
  5. Цілі є, а ресурсу немає.


І це не про мотиваційні фрази чи чергову "пораду дня". Це — про чесні внутрішні питання. Ті, що відкривають простір:
Коли востаннє я відчував ясність і спокій?
Завдяки чому?
Чи живу я по-справжньому, чи просто тримаюся
Що б я зробив, якби дозволив собі почати з нуля?

Ще один сигнал — втрата драйву. Ви щось робите, але не відчуваєте зв’язку з цим. Досягнення не тішать. Немає емоційного відгуку. Це — момент для переосмислення. Бо ефективність — не в кількості справ, а в якості рішень. Коучинг допомагає повернутися до своїх сенсів. А з ними — і до рішень, які справді живі.

Коучинг — не терапія і не консалтинг

Це практика усвідомлення. Це — майстерність ставити прості, але влучні запитання. Це можливість побачити ситуацію ясніше і приймати рішення вільніше. А також повернутися до себе — справжнього. 

Працюючи з керівниками, власниками бізнесу, управлінцями я бачу: коучинг не лише допомагає пережити кризу. Він дає можливість вирости з неї.
Навіть у найважчі моменти залишається вибір: продовжувати звичне чи зупинитись і подумати — а чи це мій шлях? Іноді коуч — саме та людина, яка поставить єдине, але вирішальне запитання.
А що, як ваша внутрішня сила вже є? Їй лише потрібен простір. Увага. І тиша, в якій її можна почути.
 

психологія бізнес підприємства підприємці лідер
Сергій Шкуропат - Бізнес-коуч Crowe Mikhailenko. Спеціалізується на роботі з лідерами та командами в умовах кризи
Автор:
Сергій Шкуропат
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