Ошибки при собеседовании — полезные советы для трудоустройства

Стоят вам работы — 5 критических ошибок на собеседовании
Дата публикации 12 сентября 2025 21:07
Собеседование. Иллюстративное фото: Freepik
Собеседование может стать решающим этапом в вашей карьере. Иногда даже самое сильное резюме не спасет, если вы допустите серьезные ошибки.
HR-эксперт и соучредитель PPower Юлия Потапова поделилась полезными советами, как не упустить предложение.
Распространенные ошибки при собеседовании:
- Нехватка мотивации и энергии
- Непонимание бизнес-потребности
- Расплывчатая самопрезентация
- Игнорирование культурного фита
- Жалобы на предыдущих работодателей
О каждой из ошибок и как их избежать читайте в колонке Юлии Потаповой на Новини.LIVE.
