Рынок труда

Рынок труда Стоят вам работы — 5 критических ошибок на собеседовании

Стоят вам работы — 5 критических ошибок на собеседовании

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 21:07
Ошибки при собеседовании — полезные советы для трудоустройства
Собеседование. Иллюстративное фото: Freepik

Собеседование может стать решающим этапом в вашей карьере. Иногда даже самое сильное резюме не спасет, если вы допустите серьезные ошибки.

HR-эксперт и соучредитель PPower Юлия Потапова поделилась полезными советами, как не упустить предложение.

Читайте также:

Распространенные ошибки при собеседовании:

  • Нехватка мотивации и энергии
  • Непонимание бизнес-потребности
  • Расплывчатая самопрезентация
  • Игнорирование культурного фита
  • Жалобы на предыдущих работодателей

О каждой из ошибок и как их избежать читайте в колонке Юлии Потаповой на Новини.LIVE.

Также мы писали, кто из работников имеет право уйти в отпуск без оплаты в 2025 году.

А еще узнайте, какие действуют нормы об оформлении работников в домохозяйствах.

работа полезные советы ошибки собеседование трудоустройство
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
