Ошибки при собеседовании — полезные советы для трудоустройства

Собеседование может стать решающим этапом в вашей карьере. Иногда даже самое сильное резюме не спасет, если вы допустите серьезные ошибки.

HR-эксперт и соучредитель PPower Юлия Потапова поделилась полезными советами, как не упустить предложение.

Распространенные ошибки при собеседовании:

Нехватка мотивации и энергии

Непонимание бизнес-потребности

Расплывчатая самопрезентация

Игнорирование культурного фита

Жалобы на предыдущих работодателей

