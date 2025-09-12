Помилки при співбесіді — корисні поради для працевлаштування

Співбесіда. Ілюстративне фото: Freepik

Співбесіда може стати вирішальним етапом у вашій кар'єрі. Іноді навіть найсильніше резюме не врятує, якщо ви допустите серйозні помилки.

HR-експертка та співзасновниця PPower Юлія Потапова поділилася корисними порадами, як не втратити офер.

Поширені помилки при співбесіді:

Брак мотивації та енергії

Нерозуміння бізнес‑потреби

Розпливчаста самопрезентація

Ігнорування культурного фіту

Скарги на попередніх роботодавців

Про кожну з помилок та як їх уникнути читайте в колонці Юлії Потапової на Новини.LIVE.

