Помилки при співбесіді — корисні поради для працевлаштування

Коштують вам роботи — 5 критичних помилок на співбесіді
Дата публікації: 12 вересня 2025 21:07
Співбесіда. Ілюстративне фото: Freepik
Співбесіда може стати вирішальним етапом у вашій кар'єрі. Іноді навіть найсильніше резюме не врятує, якщо ви допустите серйозні помилки.
HR-експертка та співзасновниця PPower Юлія Потапова поділилася корисними порадами, як не втратити офер.
Поширені помилки при співбесіді:
- Брак мотивації та енергії
- Нерозуміння бізнес‑потреби
- Розпливчаста самопрезентація
- Ігнорування культурного фіту
- Скарги на попередніх роботодавців
Про кожну з помилок та як їх уникнути читайте в колонці Юлії Потапової на Новини.LIVE.
