Головна Ринок праці Коштують вам роботи — 5 критичних помилок на співбесіді

Коштують вам роботи — 5 критичних помилок на співбесіді

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 21:07
Помилки при співбесіді — корисні поради для працевлаштування
Співбесіда. Ілюстративне фото: Freepik

Співбесіда може стати вирішальним етапом у вашій кар'єрі. Іноді навіть найсильніше резюме не врятує, якщо ви допустите серйозні помилки. 

HR-експертка та співзасновниця PPower Юлія Потапова поділилася корисними порадами, як не втратити офер.

Читайте також:

Поширені помилки при співбесіді:

  • Брак мотивації та енергії
  • Нерозуміння бізнес‑потреби
  • Розпливчаста самопрезентація
  • Ігнорування культурного фіту
  • Скарги на попередніх роботодавців

Про кожну з помилок та як їх уникнути читайте в колонці Юлії Потапової на Новини.LIVE.

Також ми писали, хто з працівників має право піти у відпустку без оплати у 2025 році.

А ще дізнайтеся, які діють норми про оформленні працівників у домогосподарствах.

робота корисні поради помилки співбесіда працевлаштування
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
