Театр во время войны - как мы творим надежду и боремся за право быть услышанными

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Сергей Чудаев театральный продюсер, основатель Первого театра Антрепризы Комедии

Война изменила все. Она коснулась не только наших домов и границ, но и внутреннего мира каждого из нас. И даже в самые темные времена украинский театр остается тем пространством, где рождается надежда. У нас нет оружия, но есть сцена, свет, слово — и это тоже борьба.

Искусство в условиях запретов и вызовов

Недавнее решение Министерства культуры о запрете выезда мужчин-артистов за границу вызвало острую дискуссию. Это болезненная тема для всего культурного сообщества. Мы — не отдельно от общества. Мы его часть. Но украинская культура должна звучать в мире. И если художников с признанным авторитетом не пускать на гастроли даже под гарантии возвращения — мы рискуем потерять не только персоналии, но и само место Украины на международной культурной карте.

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Наш театр гастролирует за рубежом, и мы видим, насколько велик спрос на украинское искусство. Часть средств с выступлений мы направляем на помощь ВСУ. Но столкнулись с абсурдом: в то время как президент призывает к культурной дипломатии, исполнительная власть создает барьеры. Нужно не отменять культуру, а искать баланс.

Сцена — пространство свободы

В нашем театре нет цензуры. Мы свободно касаемся всех тем, которые резонируют с обществом. Юмор, иногда острый, всегда вызывает смех и аплодисменты — это отклик живого сердца, которое устало от боли. Наша задача — не только развлекать, а создавать смыслы, помогать пережить, переосмыслить, почувствовать общность.

Искусство не должно подстраиваться под идеологию — оно должно опережать время. И особенно сегодня театр должен быть местом силы, где рождается энергия для жизни.

Кто творит украинское искусство — и за какие деньги

Положение актеров в Украине остается критическим. Низкая оплата, отсутствие системного финансирования, отсутствие механизмов реализации после обучения — это ежедневные вызовы для молодых талантов. А государственные и муниципальные театры часто не могут предложить достойные условия для работы.

Антрепризные театры, как наш, работают по другим правилам — актеры заключают индивидуальные контракты, и мы как продюсеры несем ответственность за их реализацию. Однако финансирование культуры на уровне государства должно быть не символическим, а стратегическим. Потому что без искусства не будет будущего. Как не будет нации без языка, культуры и тех, кто ее несет.

Образование и путь домой

Системная проблема - это также устаревшая модель культурного менеджмента. Выпускники художественных вузов вынуждены или менять профессию, или искать шансов за рубежом. Нам нужна модернизация: реформа художественного образования, новые форматы трудоустройства, прозрачные инструменты поддержки талантов.

Пример талант-шоу показателен: "Голос страны", "Х-фактор" открыли звезд, но не дали инфраструктуры для их роста. Мы должны изменить эту логику: давать не только старт, но и путь.

Культура — это тоже оборона

Театр — это не просто развлечение. Это пространство формирования национальной идентичности. Это то, что мы несем в себе, куда бы ни поехали. Именно поэтому ограничение свободы передвижения артистов — это не только о законе или безопасности. Это о смыслах.

Украинская культура заслуживает быть достойно представленной в мире. И мы, те, кто остался, ежедневно делаем все, чтобы она звучала — громко, свободно, по-украински.