Ассистент нового поколения меняет роль и ценность помощника

Ассистент 2.0. Фото: коллаж Новини.LIVE

Пятнадцать лет назад описание вакансии "помощник руководителя" звучало примерно так: отвечать на звонки, вести календарь, бронировать билеты, готовить кофе в девять. Сегодня собственники и CEO нанимают Executive Assistant — человека, который становится продолжением их операционной воли.

Это не секретарь, а мини-СОО: берет на себя поток информации, координирует проекты, фасилитирует решения и часто замещает руководителя на совещаниях.

Что изменилось в бизнесе и почему?

Скорость бизнеса выросла в разы. Основатель уже не успевает "держать все в голове": мессенджеры, контракты, переговоры, кросс-функциональные проекты. Без "сортировщика" задач он утонет в собственном To-Do.



Инструменты позволяют делегировать больше. Slack, Notion, Trello, AI-боты позволяют ассистенту не просто фиксировать поручения, а выполнять их до результата: от подготовки встречи с инвестором до запуска мини-проекта.



Деньги — не главное. Экономия времени CEO — самый ценный актив. Когда ассистент еженедельно "возвращает" владельцу двадцать часов, за полгода это превращается в новые продукты и подписанные контракты.



Кандидаты тоже эволюционировали. Люди, которые идут в Executive Assistant, видят траекторию: сегодня — правая рука, через два-три года — операционный руководитель или head of projects.

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Коннектор. Умеет разговаривать с инвестором, дизайнером и курьером на одном языке, сохраняя уважение и эффективность.



Project-менеджер. Может превратить хаотичные мысли CEO в четкий план, дедлайны и Checklist Done.



Аналитик. Подготовит бриф, отчет, презентацию, прежде чем руководитель успеет попросить.



Фильтр информации. Гасит лишние "пожары", показывает руководителю только то, что действительно требует его внимания.

Кто ищет ассистента, а кто — секретаря

Описывайте реальные боли, а не абстрактные обязанности. Сформулируйте, что именно будет забирать ассистент: ежедневный inbox-zero, управление командировками, подготовка дашбордов, координация подрядчиков.



Внедрите тестовый спринт. Дайте кандидату пять-семь разноформатных задач — от организации встречи с клиентом до сводной финансовой таблички. Увидите, как человек работает с хаосом в реальном времени.



Проведите "живую" симуляцию. На собеседовании CEO намеренно "сбрасывает" сумбурный поток поручений. Хороший ассистент тут же структурирует, переспросит, поставит таймлайн и предложит решение.



Проверьте амбиции. Спросите: "Представим, что через три года вы руководите операционкой. Какой первый шаг сделаете сегодня?" Потенциальный СОО даст системный ответ, "человек с кофе" — растеряется.



Платите, как за strong middle-менеджера. Роль выглядит "моложе", но эффект от нее — как от еще одного топа. Экономия — ложный путь: сильные EA обходятся дороже, но окупаются месяцами, а не годами.

Ассистент не варит кофе

Современный ассистент: принимает решения в рамках делегированной зоны; ведет side-проекты и освобождает мозг руководителя для стратегических задач; постепенно становится бэк-апом совещаний, а затем — владельцем процессов.



Фактически это трамплин в позицию операционного директора. Только на этом этапе человек изучает бизнес "под микроскопом", видит его боли и точки роста, приобретает доверие фаундера и команды.



Роль ассистента пережила эволюцию от "перевернуть страницу дневника" до "продолжения нервной системы CEO". На рынке военной турбулентности именно такие люди спасают бизнес от информационного шума, сохраняют фокус и становятся будущими руководителями операционки.

Поэтому, когда в следующий раз руководитель снимет трубку и скажет HR: "Нужен ассистент", убедитесь, что он действительно ищет партнера-пилота, а не того, кто подает чашку.

Правильная "правая рука" сегодня стоит не меньше, чем хороший C-level — и она того стоит.