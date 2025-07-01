Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1НедвижимостьКиноШоу-бизнесВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок труда Как ассистент нового поколения помогает бизнесу не гореть

Как ассистент нового поколения помогает бизнесу не гореть

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 23:02
Ассистент нового поколения меняет роль и ценность помощника
Ассистент 2.0. Фото: коллаж Новини.LIVE

Пятнадцать лет назад описание вакансии "помощник руководителя" звучало примерно так: отвечать на звонки, вести календарь, бронировать билеты, готовить кофе в девять. Сегодня собственники и CEO нанимают Executive Assistant — человека, который становится продолжением их операционной воли.
Это не секретарь, а мини-СОО: берет на себя поток информации, координирует проекты, фасилитирует решения и часто замещает руководителя на совещаниях.

Что изменилось в бизнесе и почему?

Скорость бизнеса выросла в разы. Основатель уже не успевает "держать все в голове": мессенджеры, контракты, переговоры, кросс-функциональные проекты. Без "сортировщика" задач он утонет в собственном To-Do.

Инструменты позволяют делегировать больше. Slack, Notion, Trello, AI-боты позволяют ассистенту не просто фиксировать поручения, а выполнять их до результата: от подготовки встречи с инвестором до запуска мини-проекта.

Деньги — не главное. Экономия времени CEO — самый ценный актив. Когда ассистент еженедельно "возвращает" владельцу двадцать часов, за полгода это превращается в новые продукты и подписанные контракты.

Кандидаты тоже эволюционировали. Люди, которые идут в Executive Assistant, видят траекторию: сегодня — правая рука, через два-три года — операционный руководитель или head of projects.

Реклама
Читайте также:

Каких специалистов ищут сегодня?


Коннектор. Умеет разговаривать с инвестором, дизайнером и курьером на одном языке, сохраняя уважение и эффективность.

Project-менеджер. Может превратить хаотичные мысли CEO в четкий план, дедлайны и Checklist Done.

Аналитик. Подготовит бриф, отчет, презентацию, прежде чем руководитель успеет попросить.

Фильтр информации. Гасит лишние "пожары", показывает руководителю только то, что действительно требует его внимания.

Кто ищет ассистента, а кто — секретаря

Описывайте реальные боли, а не абстрактные обязанности. Сформулируйте, что именно будет забирать ассистент: ежедневный inbox-zero, управление командировками, подготовка дашбордов, координация подрядчиков.

Внедрите тестовый спринт. Дайте кандидату пять-семь разноформатных задач — от организации встречи с клиентом до сводной финансовой таблички. Увидите, как человек работает с хаосом в реальном времени.

Проведите "живую" симуляцию. На собеседовании CEO намеренно "сбрасывает" сумбурный поток поручений. Хороший ассистент тут же структурирует, переспросит, поставит таймлайн и предложит решение.

Проверьте амбиции. Спросите: "Представим, что через три года вы руководите операционкой. Какой первый шаг сделаете сегодня?" Потенциальный СОО даст системный ответ, "человек с кофе" — растеряется.

Платите, как за strong middle-менеджера. Роль выглядит "моложе", но эффект от нее — как от еще одного топа. Экономия — ложный путь: сильные EA обходятся дороже, но окупаются месяцами, а не годами.

Ассистент не варит кофе

Современный ассистент: принимает решения в рамках делегированной зоны; ведет side-проекты и освобождает мозг руководителя для стратегических задач; постепенно становится бэк-апом совещаний, а затем — владельцем процессов.

Фактически это трамплин в позицию операционного директора. Только на этом этапе человек изучает бизнес "под микроскопом", видит его боли и точки роста, приобретает доверие фаундера и команды.

Роль ассистента пережила эволюцию от "перевернуть страницу дневника" до "продолжения нервной системы CEO". На рынке военной турбулентности именно такие люди спасают бизнес от информационного шума, сохраняют фокус и становятся будущими руководителями операционки.
Поэтому, когда в следующий раз руководитель снимет трубку и скажет HR: "Нужен ассистент", убедитесь, что он действительно ищет партнера-пилота, а не того, кто подает чашку.
Правильная "правая рука" сегодня стоит не меньше, чем хороший C-level — и она того стоит.

бизнес кадровые изменения рынок труда предприятия предприниматели
Юлия Потапова - Фундатор PPower, HR-агентства по найму C-Level персонала
Автор:
Юлия Потапова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации