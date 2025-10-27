Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок труда Гринчук шокировала количеством женщин в сфере энергетики

Гринчук шокировала количеством женщин в сфере энергетики

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 05:53
обновлено: 09:47
Сколько женщин работает в сфере энергетики — ответ министерства
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук. Фото: Украинский Женский Конгресс

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук рассказала, что количеством женщин в сфере становится все больше. Украинки часто выполняют задачи на сверхтяжелых должностях.

Об этом чиновница рассказала на Украинском Женском Конгрессе.

Реклама
Читайте также:

Большинство работников Минэнерго — женщины

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что более 60% должностей в ведомстве занимают женщины. Значительно увеличивается количество украинок и в энергетических компаниях:

"Растет количество женщин, которые работают на сложных должностях. Казалось бы до сих пор на абсолютно мужских работах, которые в ООН признаются с "повышенной физической нагрузкой", где нежелательно использование труда женщин. Но во время войны украинские женщины делают все необходимое для того, чтобы и свой вклад внести в победу. Свой вклад сделать в устойчивость государства, в устойчивость энергетики. Сейчас труд каждой и каждого — является очень важным и ценным".

Напомним, мы рассказывали о вероятности блэкаута зимой в Украине. Также на ЗАЭС восстановили электроснабжение после самой длинной аварии.

Украина сфера энергетики свет дискриминация Светлана Гринчук
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации