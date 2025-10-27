Сколько женщин работает в сфере энергетики — ответ министерства

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук. Фото: Украинский Женский Конгресс

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук рассказала, что количеством женщин в сфере становится все больше. Украинки часто выполняют задачи на сверхтяжелых должностях.

Об этом чиновница рассказала на Украинском Женском Конгрессе.

Большинство работников Минэнерго — женщины

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что более 60% должностей в ведомстве занимают женщины. Значительно увеличивается количество украинок и в энергетических компаниях:

"Растет количество женщин, которые работают на сложных должностях. Казалось бы до сих пор на абсолютно мужских работах, которые в ООН признаются с "повышенной физической нагрузкой", где нежелательно использование труда женщин. Но во время войны украинские женщины делают все необходимое для того, чтобы и свой вклад внести в победу. Свой вклад сделать в устойчивость государства, в устойчивость энергетики. Сейчас труд каждой и каждого — является очень важным и ценным".

