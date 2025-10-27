Скільки жінок працює у сфері енергетики — відповідь міністерства

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук. Фото: Український Жіночий Конгрес

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук розповіла, що кількістю жінок у сфері стає все більшою. Українки часто виконують завдання на надважких посадах.

Про це урядовиця розповіла на Українському Жіночому Конгресі.

Більшість працівників Міненерго — жінки

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук заявила, що понад 60% посад у відомстві займають жінки. Значно збільшується кількість українок і в енергетичних компаніях:

"Зростає кількість жінок, які працюють на складних посадах. Здавалося б до цього часу на абсолютно чоловічих роботах, які в ООН визнаються з "підвищеним фізичним навантаженням", де небажано використання праці жінок. Але під час війни українські жінки роблять все необхідне для того, щоб і свій вклад внести в перемогу. Свій вклад зробити у стійкість держави, у стійкість енергетики. Зараз праця кожної і кожного — є дуже важливою і цінною".

