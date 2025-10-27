Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок праці Гринчук шокувала кількістю жінок у сфері енергетики

Гринчук шокувала кількістю жінок у сфері енергетики

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 05:53
Оновлено: 09:47
Скільки жінок працює у сфері енергетики — відповідь міністерства
Міністерка енергетики України Світлана Гринчук. Фото: Український Жіночий Конгрес

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук розповіла, що кількістю жінок у сфері стає все більшою. Українки часто виконують завдання на надважких посадах.

Про це урядовиця розповіла на Українському Жіночому Конгресі. 

Реклама
Читайте також:

Більшість працівників Міненерго — жінки

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук заявила, що понад 60% посад у відомстві займають жінки. Значно збільшується кількість українок і в енергетичних компаніях:

"Зростає кількість жінок, які працюють на складних посадах. Здавалося б до цього часу на абсолютно чоловічих роботах, які в ООН визнаються з "підвищеним фізичним навантаженням", де небажано використання праці жінок. Але під час війни українські жінки роблять все необхідне для того, щоб і свій вклад внести в перемогу. Свій вклад зробити у стійкість держави, у стійкість енергетики. Зараз праця кожної і кожного — є дуже важливою і цінною".

Нагадаємо, ми розповідали про ймовірність блекауту зимою в Україні. Також на ЗАЕС відновили електропостачання після найдовшої аварії.

Україна сфера енергетики світло дискримінація Світлана Гринчук
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації