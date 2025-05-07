Как работает Executive Search в Украине — кого ищет украинский бизнес

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Украина в борьбе, и бизнес здесь ежедневно сталкивается с вызовами. Потеря кадров, ротация команд, релокация штаб-квартир. В этих реалиях поиск топ-менеджеров больше не похож на классический рекрутинг. Executive Search превратился в стратегическую миссию, где на кону не просто вакансия — а будущее компании.

Сегодня ключевая компетенция рекрутера — умение видеть не только CV, а человека. И доверять интуиции больше, чем анкете. Потому что у тех, кто действительно способен вести, не всегда есть время описывать это в резюме.

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Война продолжается. И бизнес нуждается не просто в опытных руководителях, а в лидерах с нервами из стали. Они должны принимать решения в условиях давления, когда каждый день — риск и неопределенность. Стратегическое мышление стало жизненно необходимым навыком.

Раньше компании выбирали кандидатов по достижениям. Сегодня — за способность держать фокус, быть рядом, принимать вызовы. Важными стали мягкие компетенции (soft skills): зрелость, гибкость, глубокое понимание командной динамики. Не всегда это можно заметить на собеседовании. Но это заметно в кризис.

Выигрывают те, кто способен не только отчитываться — а поддержать, собрать, повести. И остаться, когда сложно.

Нетворкинг решает: как работает Executive Search

На рынке, где открытая вакансия может стоить миллионы гривен потерь, классические методы уже неэффективны. Топы не ищут работу — они ее выбирают. Лучших не найдешь на job-сайтах. Их рекомендуют.

В PPower именно так происходит большинство поисков. Например, регионального руководителя по дистрибуции на Балканы для крупной FMCG-группы мы нашли по личной рекомендации финансового директора, которого закрывали ранее. Это — не просто доверие, это — репутационный обмен.

Более 70% успешных C-level кейсов в PPower — это выход через рекомендации или сеть контактов. Мы строим долгосрочные отношения со специалистами, даже если сегодня нет для них открытой позиции. Потому что в топ-сегменте часто именно доверие к источнику предложения определяет: состоится разговор или нет.

Такие рекомендации формируются годами. Они держатся не на сделках, а на взаимном понимании. Успешный рекрутер в этом процессе — больше как доверенное лицо, чем подрядчик.

Украинская специфика: скорость, давление, мультифункциональность

Если сравнивать с европейским рынком, где новому СЕО дают 3-6 месяцев на адаптацию, в Украине — это максимум 4-6 недель. Иногда ожидают результата уже через 2 недели. Из-за этого мы видим высокий уровень стресса и текучести даже на топовых позициях.

У нас был кейс, когда СЕО уволили через 4 недели найма, потому что не увидели результатов. Это очень рискованная история, потому что найм стоит дорого и, будучи без топового сотрудника, компания теряет доход ежедневно. Поэтому я бы советовала лучше дать время на адаптацию. Владелец в бизнесе 20+ лет, а результатов и погружения в бизнес на уровне с ним ожидает за 4 недели — не звучит ли вам это радикально?

К тому же, в украинских компаниях часто смешивают роли: CEO должен быть еще и COO, а порой и маркетинг-директором. Но самые успешные кейсы — те, где задачи четкие, а адаптация - продуманная. Потому что универсальность — это переоцененный миф. И она часто приводит к выгоранию.

Что работает сегодня: 5 ключей к успешному Executive Search

Подход "хантим под задачу". Не просто заполнить позицию, а найти человека, который выведет компанию на новые рынки, сможет собрать команду с нуля или провести переговоры с международными партнерами.

Комплексная оценка кандидатов. Хардовые скиллы уже не главное. Обращают внимание на стиль управления, уровень эмоционального интеллекта, умение строить доверие.

Международное мышление. Кандидаты должны понимать глобальные рынки и уметь адаптироваться к разным культурным контекстам.

Консалтинг от агентств. Помощь с профилем, бренд работодателя, стратегия выхода на рынок.

Человеческий подход. Технологии помогают, но главное — разговор. Человек человеку — о глубоком.

Как вести переговоры с топ-кандидатом

Рекрутер должен мыслить как партнер. Не "продать" вакансию, а понять, есть ли совпадение. И дать время. Часто диалог длится неделями. Не потому, что кандидат "колеблется", а потому, что он должен быть уверен: это его история.

Давление здесь — худший советчик. Все стороны должны быть честны. Если компания в кризисе — не приукрашивайте. Если кандидат сомневается — дайте пространство. Потому что лучшие решения рождаются не в спешке, а в доверии.

У нас в PPower были кейсы, когда доверительный диалог с кандидатом длился месяц, но закончился тем, что он не просто пришел в компанию — а стал там совладельцем через опционы.

Доверие — главная валюта Executive Search

Успешный найм — это не транзакция. Это совместный проект. Человек, который сегодня возглавляет команду, завтра становится частью ДНК компании. И именно поэтому доверие — ключевое.

Рынок меняется. И выигрывают не те, кто имеет доступ к базе резюме. А те, кто умеют видеть потенциал. Говорить о сложном. Быть честными. И оставаться рядом, даже когда кандидат говорит "нет".

Потому что иногда именно с "нет" начинается "да".