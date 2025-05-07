Як працює Executive Search в Україні — кого шукає український бізнес

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Україна в боротьбі, і бізнес тут щодня стикається з викликами. Втрата кадрів, ротація команд, релокація штаб-квартир. У цих реаліях пошук топ-менеджерів більше не схожий на класичний рекрутинг. Executive Search перетворився на стратегічну місію, де на кону не просто вакансія — а майбутнє компанії.

Сьогодні ключова компетенція рекрутера — вміння бачити не лише CV, а людину. І довіряти інтуїції більше, ніж анкеті. Бо ті, хто справді здатен вести, не завжди мають час описувати це в резюме.

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Війна триває. І бізнес потребує не просто досвідчених керівників, а лідерів із нервами зі сталі. Вони мають ухвалювати рішення в умовах тиску, коли щодня — ризик і невизначеність. Стратегічне мислення стало життєво необхідною навичкою.

Раніше компанії обирали кандидатів за досягненнями. Сьогодні — за здатність тримати фокус, бути поруч, приймати виклики. Важливими стали мʼякі компетенції (soft skills): зрілість, гнучкість, глибоке розуміння командної динаміки. Не завжди це можна помітити на співбесіді. Але це помітно в кризі.

Виграють ті, хто здатен не лише звітувати — а підтримати, зібрати, повести. І залишитись, коли складно.

Нетворкінг вирішує: як працює Executive Search

На ринку, де відкрита вакансія може коштувати мільйони гривень втрат, класичні методи вже неефективні. Топи не шукають роботу — вони її обирають. Найкращих не знайдеш на job-сайтах. Їх рекомендують.

У PPower саме так відбувається більшість пошуків. Наприклад, регіонального керівника з дистрибуції на Балкани для великої FMCG-групи ми знайшли за особистою рекомендацією фінансового директора, якого закривали раніше. Це — не просто довіра, це — репутаційний обмін.

Понад 70% успішних C-level кейсів у PPower — це вихід через рекомендації або мережу контактів. Ми будуємо довгострокові відносини з фахівцями, навіть якщо сьогодні немає для них відкритої позиції. Бо в топ-сегменті часто саме довіра до джерела пропозиції визначає: відбудеться розмова чи ні.

Такі рекомендації формуються роками. Вони тримаються не на угодах, а на взаємному розумінні. Успішний рекрутер у цьому процесі — більше як довірена особа, ніж підрядник.

Українська специфіка: швидкість, тиск, мультифункціональність

Якщо порівнювати з європейським ринком, де новому СЕО дають 3–6 місяців на адаптацію, в Україні — це максимум 4–6 тижнів. Іноді очікують результату вже через 2 тижні. Через це ми бачимо високий рівень стресу і плинності навіть на топових позиціях.

В нас був кейс, коли СЕО звільнили через 4 тижні найму, бо не побачили результатів. Це дуже ризикована історія, бо найм коштує дорого і, будучи без топового співробітника, компанія втрачає дохід щодня. Тому я би радила краще дати час на адаптацію. Власник у бізнесі 20+ років, а результатів і занурення в бізнес на рівні з ним очікує за 4 тижні — чи не звучить вам це радикально?

До того ж, в українських компаніях часто змішують ролі: CEO має бути ще й COO, а часом і маркетинг-директором. Але найуспішніші кейси — ті, де задачі чіткі, а адаптація — продумана. Бо універсальність — це переоцінений міф. І вона часто призводить до вигорання.

Що працює сьогодні: 5 ключів до успішного Executive Search

Підхід "хантимо під задачу". Не просто заповнити позицію, а знайти людину, яка виведе компанію на нові ринки, зможе зібрати команду з нуля або провести перемовини з міжнародними партнерами.

Комплексна оцінка кандидатів. Хардові скіли вже не головне. Звертають увагу на стиль управління, рівень емоційного інтелекту, вміння будувати довіру.

Міжнародне мислення. Кандидати повинні розуміти глобальні ринки й уміти адаптуватися до різних культурних контекстів.

Консалтинг від агенцій. Допомога з профілем, бренд роботодавця, стратегія виходу на ринок.

Людський підхід. Технології допомагають, але головне — розмова. Людина людині — про глибоке.

Як вести перемовини з топ-кандидатом

Рекрутер має мислити як партнер. Не "продати" вакансію, а зрозуміти, чи є збіг. І дати час. Часто діалог триває тижнями. Не тому, що кандидат "вагається", а тому, що він повинен бути впевнений: це його історія.

Тиск тут — найгірший порадник. Усі сторони мають бути чесні. Якщо компанія в кризі — не прикрашайте. Якщо кандидат сумнівається — дайте простір. Бо найкращі рішення народжуються не на поспіху, а в довірі.

Ми в PPower мали кейси, коли довірчий діалог з кандидатом тривав місяць, але закінчився тим, що він не просто прийшов у компанію — а став там співвласником через опціони.

Довіра — головна валюта Executive Search

Успішний найм — це не транзакція. Це спільний проєкт. Людина, яка сьогодні очолює команду, завтра стає частиною ДНК компанії. І саме тому довіра — ключова.

Ринок змінюється. І виграють не ті, хто має доступ до бази резюме. А ті, хто вміють бачити потенціал. Говорити про складне. Бути чесними. І залишатися поруч, навіть коли кандидат каже "ні".

Бо іноді саме з "ні" починається "так".