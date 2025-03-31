Средняя зарплата на оборонных заводах — сколько зарабатывают украинцы в 2025 году

Работники на танковом заводе. Фото: УНИАН

В связи с полномасштабной войной Украина активно развивает оборонный комплекс. Так, например, в 2025 году в оборонной промышленности работают более 300 тыс. человек, а размер средней зарплаты в цехе на оборонном заводе составляет более 40 тыс. грн.

Об этом сказал в интервью Сергею Жадану для "Радио Хартия" советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин.

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Кто сможет работать в "оборонке" после войны

По его словам, работников на заводах станет больше, когда восстановится нормальный уровень образования в политехнических заведениях и откроются кафедры, специальности, факультеты.

"Эта война — война инженеров. И сегодня гонка вооружений — очень важный элемент. Недостаточно иметь техническое решение, надо уметь его быстро применить, ему противостоять и готовиться к завтрашнему дню. Когда были попадания нашими первыми дальнобойными дронами, мы очень радовались. Но уже в тот момент мы начали разрабатывать следующие модели; сегодня они серийно производятся, серийно бьют по целях, и они еще не понимают, что это", — рассказал Камышин.

Советник отметил, что в оборонную отрасль будут приходить ветераны, ведь они смогут поделиться своим опытом и знаниями.

"Это работа с оружием, с дронами, с боеприпасами, и ты чувствуешь, что ты к своим побратимам очень-очень близко. И нам действительно нужны военные с практическим опытом, которые помогут нашей оборонке становиться более конкурентной", — подчеркнул он.

Напомним, сейчас в Украине насчитывается более одного миллиона ветеранов. Когда война закончится, многие украинцы столкнутся с реальностью ветеранской жизни.

Ранее стало известно, что некоторые военные, уволенные со службы, могут получить спецдоплаты. Надбавки могут получить те, кто содержит несовершеннолетних детей.