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Чекають ветеранів — яку зарплату пропонують на оборонних заводах

31 березня 2025 17:55
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Середня зарплата на оборонних заводах — скільки заробляють українці у 2025 році
Працівники на танковому заводі. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

У зв'язку з повномасштабною війною Україна активно розвиває оборонний комплекс. Так, наприклад, у 2025 році в оборонній промисловості працюють понад 300 тис. людей, а розмір середньої зарплати в цеху на оборонному заводі становить понад 40 тис. грн.

Про це сказав в інтерв'ю Сергію Жадану для "Радіо Хартія" радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін.

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За його словами, працівників на заводах побільшає, коли відновиться нормальний рівень освіти у політехнічних навчальних закладах та відкриються кафедри, спеціальності, факультети. 

"Ця війна — це війна інженерів. І сьогодні гонитва озброєнь — дуже важливий елемент. Недостатньо мати технічне рішення, треба вміти його швидко застосувати, йому протистояти та готуватися до завтрашнього дня. Коли ми почали влучати нашими першими далекобійними дронами, ми дуже раділи. Але вже в той момент ми почали розробляти наступні моделі; сьогодні вони серійно виробляються, серійно б'ють по цілях, і вони ще не розуміють, що це", — розповів Камишін.

Міністр зазначив, що в оборонну галузь приходитимуть ветерани, адже вони зможуть поділитися своїм досвідом та знаннями.

"Це робота зі зброєю, з дронами, з боєприпасами, і ти відчуваєш, що ти до своїх побратимів дуже-дуже близько. І нам дійсно потрібні військові з практичним досвідом, які допоможуть нашій оборонці ставати більш конкурентною", — підкреслив він. 

Нагадаємо, наразі в Україні налічується понад один мільйон ветеранів. Коли війна закінчиться, багато українців зіткнуться з реальністю ветеранського життя.

Раніше стало відомо, що деякі військові, звільнені зі служби, можуть отримати спецдоплати. Надбавки можуть отримати ті, хто утримує неповнолітніх дітей.

зарплати завод Олександр Камишін оборонна сфера ветерани

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17:55 Чекають ветеранів — яку зарплату пропонують на оборонних заводах

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

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