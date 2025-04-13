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Бонус к пенсии — какую работу сейчас предлагают пенсионерам

13 апреля 2025 15:40
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Работа для пенсионеров — что предлагают работодатели в 2025 году
Деньги и пенсионное удостоверение. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В прошлом году на украинском рынке труда резко выросла востребованность пенсионеров. Так, количество вакансий для людей пенсионного возраста увеличилось на 33%, а размер средней зарплаты для таких граждан достиг отметки в 20 тыс. грн.

Об этом рассказала изданию OBOZ.UA руководитель "OLX Работа" Мария Абдуллина.

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Почему работодатели предлагают работу пенсионерам

По ее словам, в 2025 году эта тенденция не только сохранится, но и усилится. Ожидается, что украинские работодатели и в дальнейшем будут активно искать пенсионеров на свои предприятия. Это предположение подкрепляется статистикой: с началом 2025 года уже размещено более 20 тысяч новых предложений для пенсионеров.

"Бизнес все чаще открывает вакансии для людей старшего возраста, а сами пенсионеры все охотнее откликаются на предложения. В 2024 году количество таких вакансий выросло на 33%, а медианная зарплата достигла 20 тысяч гривен и сопоставима с медианной зарплатой по стране",  — сказала Абдуллина.

Причина проста: компаниям нужны стабильные, ответственные и доступные кадры. И таким критериям, как правило, соответствуют работники пожилого возраста. Особенно активно сотрудничество с пенсионерами начинают малые предприятия.

Кого ищут работодатели и какую зарплату предлагают

Работодатели чаще всего предлагают работу:

  • водителям;
  • продавцам;
  • охранникам;
  • уборщикам;
  • кассирам
  • грузчикам;
  • менеджерам по продажам;
  • портным;
  • разнорабочим.

На эти же вакансии приходится и наибольшее количество откликов от людей старшего возраста.

Интересно, что пенсионеры получают вполне конкурентную зарплату. Так, если в 2024 году медианная зарплата в вакансиях для людей пенсионного возраста была на уровне 18 тыс. грн, то в начале 2025 года — уже 20 тысяч. Это лишь немного меньше средней зарплаты по стране, которая сейчас составляет 21,5 тыс. грн.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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