Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Ринок праці arrow Бонус до пенсії — яку роботу зараз пропонують пенсіонерам arrow

Бонус до пенсії — яку роботу зараз пропонують пенсіонерам

13 квітня 2025 15:40
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Робота для пенсіонерів — що пропонують роботодавці у 2025 році
Гроші та пенсійне посвідчення. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Торік на українському ринку праці різко зросла затребуваність пенсіонерів. Так, кількість вакансій для людей пенсійного віку збільшилася на 33%, а розмір середньої зарплати для таких громадян досяг позначки у 20 тис. грн. 

Про це розповіла виданню OBOZ.UA керівниця "OLX Робота" Марія Абдулліна. 

Реклама
Читайте також:

Чому роботодавці пропонують роботу пенсіонерам

За її словами, у 2025 році ця тенденція не тільки збережеться, а й посилиться. Очікується, що українські роботодавці й надалі активно шукатимуть пенсіонерів на свої підприємства. Це припущення підкріплюється статистикою: з початком 2025 року вже розміщено понад 20 тисяч нових пропозицій для пенсіонерів.

"Бізнес усе частіше відкриває вакансії для людей старшого віку, а самі пенсіонери дедалі охочіше відгукуються на пропозиції. У 2024 році кількість таких вакансій зросла на 33%, а медіанна зарплата сягнула 20 тисяч гривень і є зіставною з медіанною зарплатою по країні", — сказала Абдулліна.

Причина проста: компаніям потрібні стабільні, відповідальні та доступні кадри. І таким критеріям, як правило, відповідають працівники похилого віку. Особливо активно співпрацю з пенсіонерами розпочинають малі підприємства. 

Кого шукають роботодавці та яку зарплату пропонують
Роботодавці найчастіше пропонують роботу:

  • водіям;
  • продавцям;
  • охоронцям;
  • прибиральникам;
  • касирам
  • вантажникам;
  • менеджерам із продажу;
  • кравцям;
  • різноробам.

На ці самі вакансії припадає й найбільша кількість відгуків від людей старшого віку. 

Цікаво, що пенсіонери отримують цілком конкурентну зарплату. Так, якщо у 2024 році медіанна зарплата у вакансіях для людей пенсійного віку була на рівні 18 тис. грн, то на початку 2025 року — вже 20 тисяч. Це лише трохи менше за середню зарплату по країні, яка наразі становить 21,5 тис. грн.

Раніше ми писали, як українкам, які самостійно виховують дітей, працевлаштуватися на роботу. Так, самотня матір оформлюється на підприємство на загальних умовах. 

Також ми писали, що в Україні запрацювали нові правила для зарахування лікарняних. Дізнавайтесь, що про це відомо. 

робота гроші пенсіонери ринок праці вакансії роботодавці
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:00 У Сумах зросла кількість загиблих та поранених внаслідок атаки РФ

16:00 На Львівщині працівник автомийки вкрав авто — вирок суду

15:46 В Одесі чоловік показував поліції підроблені військові документи

15:40 Бонус до пенсії — яку роботу зараз пропонують пенсіонерам

15:33 Потрібні рішучі заходи — Макрон відреагував на обстріл Сум

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

15:15 Прописка дитини у 2025 — що загрожує за порушення строків

15:11 Аліменти для повнолітніх — хто може розраховувати на виплати

15:10 Медична онлайн-допомога — як ШІ допомагає лікарям з лікуванням

15:07 Українці можуть безкоштовно навчатися в Австрії — які документи

15:05 В Одесі відключили воду — адреси бюветів

16:00 У Сумах зросла кількість загиблих та поранених внаслідок атаки РФ

16:00 На Львівщині працівник автомийки вкрав авто — вирок суду

15:46 В Одесі чоловік показував поліції підроблені військові документи

15:40 Бонус до пенсії — яку роботу зараз пропонують пенсіонерам

15:33 Потрібні рішучі заходи — Макрон відреагував на обстріл Сум

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

15:15 Прописка дитини у 2025 — що загрожує за порушення строків

15:11 Аліменти для повнолітніх — хто може розраховувати на виплати

15:10 Медична онлайн-допомога — як ШІ допомагає лікарям з лікуванням

15:07 Українці можуть безкоштовно навчатися в Австрії — які документи

15:05 В Одесі відключили воду — адреси бюветів

06:38 Українці на Балі — як відкрити бізнес на острові

12 квітня

06:39 Метро на Виноградар — куди зникли мільярди та коли чекати станції

11 квітня

20:11 Римських легіонерів помітили у центрі Одеси — що готується

10 квітня

20:11 Стрибок цін перед Великоднем в Одесі — що подорожчало

9 квітня

22:33 Світові ринки нестабільні — на що чекати від ініціатив Трампа

8 квітня

22:33 Ціна молодої картоплі — 160 грн за кг, що кажуть одесити

06:44 Росіяни зривають візит Зеленського в ПАР — як вони це роблять

7 квітня

22:33 Яка має бути зарплата у мера Одеси — думки городян

06:26 Прогалини у FATCA: чому податкові органи часто діють неправомірно

4 квітня

22:33 Гарантії безпеки для України — що думають про це одесити

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Особливі банкноти — яких купюр євро краще позбутися у 2025

5 квітня 2025

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

8 квітня 2025

Ціни на яйця змінили траєкторію — що відбувається в АТБ

10 квітня 2025

Військовий запропонував розділити мобілізованих на категорії

3 квітня 2025

Польща та Німеччина — чому українців можуть депортувати у квітні

9 квітня 2025

Пенсіонерам доведеться повертати гроші державі — кого стосується

4 квітня 2025

Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати

Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів

31 березня 2025

Валюта у квартирі — де категорично не можна тримати долари і євро