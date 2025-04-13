Робота для пенсіонерів — що пропонують роботодавці у 2025 році

Гроші та пенсійне посвідчення. Фото: УНІАН

Торік на українському ринку праці різко зросла затребуваність пенсіонерів. Так, кількість вакансій для людей пенсійного віку збільшилася на 33%, а розмір середньої зарплати для таких громадян досяг позначки у 20 тис. грн.

Про це розповіла виданню OBOZ.UA керівниця "OLX Робота" Марія Абдулліна.

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За її словами, у 2025 році ця тенденція не тільки збережеться, а й посилиться. Очікується, що українські роботодавці й надалі активно шукатимуть пенсіонерів на свої підприємства. Це припущення підкріплюється статистикою: з початком 2025 року вже розміщено понад 20 тисяч нових пропозицій для пенсіонерів.

"Бізнес усе частіше відкриває вакансії для людей старшого віку, а самі пенсіонери дедалі охочіше відгукуються на пропозиції. У 2024 році кількість таких вакансій зросла на 33%, а медіанна зарплата сягнула 20 тисяч гривень і є зіставною з медіанною зарплатою по країні", — сказала Абдулліна.

Причина проста: компаніям потрібні стабільні, відповідальні та доступні кадри. І таким критеріям, як правило, відповідають працівники похилого віку. Особливо активно співпрацю з пенсіонерами розпочинають малі підприємства.

Кого шукають роботодавці та яку зарплату пропонують

Роботодавці найчастіше пропонують роботу:

водіям;

продавцям;

охоронцям;

прибиральникам;

касирам

вантажникам;

менеджерам із продажу;

кравцям;

різноробам.

На ці самі вакансії припадає й найбільша кількість відгуків від людей старшого віку.

Цікаво, що пенсіонери отримують цілком конкурентну зарплату. Так, якщо у 2024 році медіанна зарплата у вакансіях для людей пенсійного віку була на рівні 18 тис. грн, то на початку 2025 року — вже 20 тисяч. Це лише трохи менше за середню зарплату по країні, яка наразі становить 21,5 тис. грн.

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