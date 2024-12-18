Работа в Bolt — выгодно ли работать без собственного авто

Водитель за рулем автомобиля. Фото: Unsplash

Многие люди пользуются услугами такси Bolt. Некоторые думают, что работать таксистом — сложно и заработать много невозможно. Однако в 2024 году работа в такси в больших городах по-прежнему является достаточно прибыльным занятием.

Редакция сайта Новини.LIVE решила разобраться, сколько могут заработать водители сервиса такси Bolt без собственного автомобиля.

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Сколько предлагают водителям Bolt без собственного автомобиля

На кадровом портале Work.ua есть более 100 вакансий от сервиса такси, в которых работу предлагают водителям без собственных автомобилей. Трудоустроиться в Bolt могут украинцы в Виннице, Запорожье, Киеве, Ужгороде, Ровно и других городах страны.

В вакансиях, которые размещены в интернете, отмечается, что кроме работы в стабильной и надежной компании, водитель получит:

техническое обслуживание и ремонт автомобиля за счет фирмы;

новые автомобили на газе (Hyundai Accent 2021, Škoda Scala 2021, Peugeot 301 2021).

Что касается зарплаты, то водители, если верить условиям, описанным в вакансиях, смогут ежемесячно зарабатывать от 25 тыс. грн до 35 тыс. грн. Такой доход Bolt обещает, например, своим работникам в Ивано-Франковске:

Также компания обещает отдавать водителям 65% дохода от первой поездки.

Подобные условия сотрудничества предлагают украинцам и в других вакансиях. К примеру, сейчас можно стать водителем Bolt в Кривом Роге. Однако здесь заработок составит от 20 тыс. грн. до 30 тыс. грн:

В то же время в Харькове, по состоянию на декабрь 2024 года, потенциальным кандидатам сервис заказов такси обещает, что их уровень заработка будет ежемесячно составлять до 40 тыс. грн.

Что еще стоит знать

В конце осени компания Bolt впервые с начала полномасштабного нападения России на Украину возобновила поездки на такси во время комендантского часа. Пользоваться такси могут жители Львова. При этом сервис не против того, чтобы таксисты работали ночью и в других городах Украины, но для этого нужно соответствующее решение со стороны местных военных администраций.

Ранее мы рассказывали, что во время общей мобилизации в 2024 году в ряды ВСУ забрали около 50% водителей сервиса такси Bolt. При этом украинское юридическое лицо имеет статус критического для экономики предприятия.

Также мы писали, что в одном из украинских городов заработало социальное такси. Платить за поездки украинцам не нужно.