Работа в Bolt — выгодно ли работать без собственного авто

Bolt ищет водителей без авто — какой доход будут отдавать
Многие люди пользуются услугами такси Bolt. Некоторые думают, что работать таксистом — сложно и заработать много невозможно. Однако в 2024 году работа в такси в больших городах по-прежнему является достаточно прибыльным занятием.
Редакция сайта Новини.LIVE решила разобраться, сколько могут заработать водители сервиса такси Bolt без собственного автомобиля.
Сколько предлагают водителям Bolt без собственного автомобиля
На кадровом портале Work.ua есть более 100 вакансий от сервиса такси, в которых работу предлагают водителям без собственных автомобилей. Трудоустроиться в Bolt могут украинцы в Виннице, Запорожье, Киеве, Ужгороде, Ровно и других городах страны.
В вакансиях, которые размещены в интернете, отмечается, что кроме работы в стабильной и надежной компании, водитель получит:
- техническое обслуживание и ремонт автомобиля за счет фирмы;
- новые автомобили на газе (Hyundai Accent 2021, Škoda Scala 2021, Peugeot 301 2021).
Что касается зарплаты, то водители, если верить условиям, описанным в вакансиях, смогут ежемесячно зарабатывать от 25 тыс. грн до 35 тыс. грн. Такой доход Bolt обещает, например, своим работникам в Ивано-Франковске:
Также компания обещает отдавать водителям 65% дохода от первой поездки.
Подобные условия сотрудничества предлагают украинцам и в других вакансиях. К примеру, сейчас можно стать водителем Bolt в Кривом Роге. Однако здесь заработок составит от 20 тыс. грн. до 30 тыс. грн:
В то же время в Харькове, по состоянию на декабрь 2024 года, потенциальным кандидатам сервис заказов такси обещает, что их уровень заработка будет ежемесячно составлять до 40 тыс. грн.
Что еще стоит знать
В конце осени компания Bolt впервые с начала полномасштабного нападения России на Украину возобновила поездки на такси во время комендантского часа. Пользоваться такси могут жители Львова. При этом сервис не против того, чтобы таксисты работали ночью и в других городах Украины, но для этого нужно соответствующее решение со стороны местных военных администраций.
Ранее мы рассказывали, что во время общей мобилизации в 2024 году в ряды ВСУ забрали около 50% водителей сервиса такси Bolt. При этом украинское юридическое лицо имеет статус критического для экономики предприятия.
Также мы писали, что в одном из украинских городов заработало социальное такси. Платить за поездки украинцам не нужно.
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