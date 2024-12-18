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Bolt шукає водіїв без власного авто — який дохід віддаватимуть

18 грудня 2024 16:39
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Робота в Bolt — чи вигідно працювати без власного авто
Водій за кермом автівки. Фото: Unsplash
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Багато людей користується послугами таксі Bolt. Дехто думає, що працювати таксистом  — складно та й заробити багато неможливо. Однак у 2024 році робота в таксі у великих містах, як і раніше, є доволі прибутковим заняттям.

Редакція сайту Новини.LIVE вирішила розібратися, скільки можуть заробити водії сервісу таксі Bolt без власного автомобіля. 

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Скільки пропонують водіям Bolt без власного автомобіля

На кадровому порталі Work.ua є понад 100 вакансій від сервісу таксі, у яких пропонується робота водіям без власних автомобілів. Працевлаштуватися в Bolt можуть українці у Вінниці, Запоріжжі, Києві, Ужгороді, Рівному та в інших містах країни.

У вакансіях, які розміщені в інтернеті, наголошується, що крім роботи в стабільній та надійній компанії, водій отримає: 

  • технічне обслуговування та ремонт автівки за рахунок фірми;
  • нові автомобілі на газу (Hyundai Accent 2021, Škoda Scala 2021, Peugeot 301 2021).

Щодо зарплати, то водії, якщо вірити умовам, які описані у вакансіях, зможуть щомісяця заробляти від 25 тис. грн до 35 тис. грн. Такий дохід Bolt обіцяє, наприклад, в Івано-Франківську:

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Також компанія обіцяє віддавати водіям 65% доходу з першої поїздки.

Такі умови співпраці пропонують українцям й у інших вакансіях. Наприклад, зараз можна стати водієм Bolt у Кривому Розі. Однак тут заробіток складатиме від 20 тис. грн до 30 тис. грн.

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Водночас у Харкові станом на грудень 2024 року потенційним кандидатам сервіс замовлень таксі обіцяє, що їхній рівень заробітку щомісяця складатиме до 40 тис. грн.

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Що ще варто знати

Наприкінці осені компанія Bolt вперше з початку повномасштабного нападу Росії на Україну відновила поїздки на таксі під час комендантської години. Користуватися послугами таксі можуть жителі Львова. При цьому сервіс не проти того, щоби таксисти працювали вночі й у інших містах України, але для цього потрібне відповідне рішення з боку місцевих військових адміністрацій. 

Раніше ми розповідали, що під час загальної мобілізації у 2024 році до лав ЗСУ забрали майже 50% водіїв сервісу таксі Bolt. При цьому українська юридична особа компанії має статус критичного для економіки підприємства. 

Також ми писали, що в одному з українських міст запрацювало соціальне таксі. Платити за поїздки українцям не потрібно. 

робота гроші таксі водійське посвідчення Bolt

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