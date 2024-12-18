Робота в Bolt — чи вигідно працювати без власного авто

Водій за кермом автівки. Фото: Unsplash

Багато людей користується послугами таксі Bolt. Дехто думає, що працювати таксистом — складно та й заробити багато неможливо. Однак у 2024 році робота в таксі у великих містах, як і раніше, є доволі прибутковим заняттям.

Редакція сайту Новини.LIVE вирішила розібратися, скільки можуть заробити водії сервісу таксі Bolt без власного автомобіля.

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Скільки пропонують водіям Bolt без власного автомобіля

На кадровому порталі Work.ua є понад 100 вакансій від сервісу таксі, у яких пропонується робота водіям без власних автомобілів. Працевлаштуватися в Bolt можуть українці у Вінниці, Запоріжжі, Києві, Ужгороді, Рівному та в інших містах країни.

У вакансіях, які розміщені в інтернеті, наголошується, що крім роботи в стабільній та надійній компанії, водій отримає:

технічне обслуговування та ремонт автівки за рахунок фірми;

нові автомобілі на газу (Hyundai Accent 2021, Škoda Scala 2021, Peugeot 301 2021).

Щодо зарплати, то водії, якщо вірити умовам, які описані у вакансіях, зможуть щомісяця заробляти від 25 тис. грн до 35 тис. грн. Такий дохід Bolt обіцяє, наприклад, в Івано-Франківську:

Також компанія обіцяє віддавати водіям 65% доходу з першої поїздки.

Такі умови співпраці пропонують українцям й у інших вакансіях. Наприклад, зараз можна стати водієм Bolt у Кривому Розі. Однак тут заробіток складатиме від 20 тис. грн до 30 тис. грн.

Водночас у Харкові станом на грудень 2024 року потенційним кандидатам сервіс замовлень таксі обіцяє, що їхній рівень заробітку щомісяця складатиме до 40 тис. грн.

Що ще варто знати

Наприкінці осені компанія Bolt вперше з початку повномасштабного нападу Росії на Україну відновила поїздки на таксі під час комендантської години. Користуватися послугами таксі можуть жителі Львова. При цьому сервіс не проти того, щоби таксисти працювали вночі й у інших містах України, але для цього потрібне відповідне рішення з боку місцевих військових адміністрацій.

Раніше ми розповідали, що під час загальної мобілізації у 2024 році до лав ЗСУ забрали майже 50% водіїв сервісу таксі Bolt. При цьому українська юридична особа компанії має статус критичного для економіки підприємства.

Також ми писали, що в одному з українських міст запрацювало соціальне таксі. Платити за поїздки українцям не потрібно.