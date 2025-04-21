Фирменный сытный суп с чечевицей — после него даже мяса не хочется

Суп с чечевицей. Фото: smachnenke.com.ua

Этот суп настолько ароматный, наваристый и вкусный, что легко заменяет мясные блюда. Готовится просто, из доступных ингредиентов в одной кастрюле — идеальный выбор для постного обеда или легкого ужина.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

картофель — 2 большие шт.;

масло — для жарки;

красная чечевица — 150 г;

фильтрованная вода — 1,5 л;

лавровый лист — 2 шт.;

розмарин — 1 ч. л.;

куркума — 1/3 ч. л.;

помидоры — 2 шт.;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Взять кастрюлю объемом 2,5 л. Нарезать лук мелким кубиком и обжарить в кастрюле на растительном масле 2-3 минуты на среднем огне.

Морковь и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить нарезанную мелким кубиком морковь, жарить вместе до золотистого цвета. Мелко нарезать чеснок, добавить к овощам и обжарить еще 1-2 минуты.

Промытая чечевица. Фото: smachnenke.com.ua

Нарезать картофель кубиком, добавить в кастрюлю, обжарить 2 минуты. Влить 1,5 л воды. После закипания добавить промытую чечевицу. Посолить, поперчить, добавить лавровый лист, розмарин и куркуму.

Готовое блюдо готово. Фото: smachnenke.com.ua

Накрыть крышкой и варить суп 30 минут на медленном огне. Нарезать помидоры кубиком, добавить в суп и варить еще 4-5 минут. Снять с огня и дать настояться. Подавать горячим.

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