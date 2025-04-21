Фирменный сытный суп с чечевицей — после него даже мяса не хочется

Сытный суп с чечевицей, после которого даже мяса не хочется
Этот суп настолько ароматный, наваристый и вкусный, что легко заменяет мясные блюда. Готовится просто, из доступных ингредиентов в одной кастрюле — идеальный выбор для постного обеда или легкого ужина.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- картофель — 2 большие шт.;
- масло — для жарки;
- красная чечевица — 150 г;
- фильтрованная вода — 1,5 л;
- лавровый лист — 2 шт.;
- розмарин — 1 ч. л.;
- куркума — 1/3 ч. л.;
- помидоры — 2 шт.;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
Взять кастрюлю объемом 2,5 л. Нарезать лук мелким кубиком и обжарить в кастрюле на растительном масле 2-3 минуты на среднем огне.
Добавить нарезанную мелким кубиком морковь, жарить вместе до золотистого цвета. Мелко нарезать чеснок, добавить к овощам и обжарить еще 1-2 минуты.
Нарезать картофель кубиком, добавить в кастрюлю, обжарить 2 минуты. Влить 1,5 л воды. После закипания добавить промытую чечевицу. Посолить, поперчить, добавить лавровый лист, розмарин и куркуму.
Накрыть крышкой и варить суп 30 минут на медленном огне. Нарезать помидоры кубиком, добавить в суп и варить еще 4-5 минут. Снять с огня и дать настояться. Подавать горячим.
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