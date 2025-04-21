Фірмовий ситний суп із сочевицею — після нього навіть м’яса не хочеться

Суп із сочевицею. Фото: smachnenke.com.ua

Цей суп настільки ароматний, наваристий і смачний, що легко замінює м’ясні страви. Готується просто, з доступних інгредієнтів в одній каструлі — ідеальний вибір для пісного обіду або легкої вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

морква — 2 шт.;

часник — 2 зубчики;

картопля — 2 великі шт.;

олія — для смаження;

червона сочевиця — 150 г;

фільтрована вода — 1,5 л;

лавровий лист — 2 шт.;

розмарин — 1 ч. л.;

куркума — 1/3 ч. л.;

помідори — 2 шт.;

сіль — на смак;

чорний мелений перець — на смак.

Спосіб приготування

Взяти каструлю об’ємом 2,5 л. Нарізати цибулю дрібним кубиком і обсмажити в каструлі на олії 2–3 хвилини на середньому вогні.

Морква та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Додати нарізану дрібним кубиком моркву, смажити разом до золотистого кольору. Дрібно нарізати часник, додати до овочів і обсмажити ще 1–2 хвилини.

Промита сочевиця. Фото: smachnenke.com.ua

Нарізати картоплю кубиком, додати в каструлю, обсмажити 2 хвилини. Влити 1,5 л води. Після закипання додати промиту сочевицю. Посолити, поперчити, додати лавровий лист, розмарин і куркуму.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Накрити кришкою й варити суп 30 хвилин на повільному вогні. Нарізати помідори кубиком, додати до супу і варити ще 4–5 хвилин. Зняти з вогню і дати настоятися. Подавати гарячим.

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