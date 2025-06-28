Рецепт пирога со сливами и кремовой начинкой — нежная выпечка по рецепту тети из Италии

Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Этот пирог легко посоревнуется с любым тортом. Тонкое песочное тесто, слой нежного крема и сочные сливы под ароматной крошкой создают совершенный десерт. Рецепт привезен из самой Италии, но готовится из простых ингредиентов. Идеально подходит для чаепития, домашних праздников или просто, чтобы порадовать близких.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 80 г;

ваниль — 8 г;

масло — 100 мл;

мука — 240 г;

разрыхлитель — 8 г.

Для начинки:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 60 г;

ваниль — 8 г;

кукурузный крахмал — 60 г;

молоко — 500 мл;

сливы — 8 шт.

Для крошки:

мука — 60 г;

сахар — 60 г;

сливочное масло — 20 г;

сахарная пудра — для подачи.

Способ приготовления

Смешать яйцо, сахар, ваниль и масло. Добавить муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто. Выложить тесто в форму диаметром 26 см, сформировать бортики.

Основа для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема в кастрюле смешать яйцо, сахар, ваниль и крахмал. Добавить молоко, хорошо перемешать и довести до загустения на слабом огне, постоянно помешивая.

Крем для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Вылить горячий крем на тесто. Сливы нарезать дольками и выложить поверх крема.

Сливы и крошка. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить крошку: смешать муку, сахар и масло до состояния крошки. Посыпать ею пирог.

Кусочки пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в духовке, разогретой до 180 °C, 35-40 минут до румяной корочки. После остывания посыпать сахарной пудрой.

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