Рецепт пирога зі сливами та кремовою начинкою — ніжна випічка за рецептом тітки з Італії

Пиріг за рецептом тітки Ольги з Італії — це смачніше торта
Цей пиріг легко позмагається з будь-яким тортом. Тонке пісочне тісто, шар ніжного крему та соковиті сливи під ароматною крихтою створюють досконалий десерт. Рецепт привезений із самої Італії, але готується з простих інгредієнтів. Ідеально підходить для чаювання, домашніх свят або просто щоб потішити близьких.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 80 г;
- ваніль — 8 г;
- олія — 100 мл;
- борошно — 240 г;
- розпушувач — 8 г.
Для начинки:
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 60 г;
- ваніль — 8 г;
- кукурудзяний крохмаль — 60 г;
- молоко — 500 мл;
- сливи — 8 шт.
Для крихти:
- борошно — 60 г;
- цукор — 60 г;
- вершкове масло — 20 г;
- цукрова пудра — для подачі.
Спосіб приготування
Змішати яйце, цукор, ваніль і олію. Додати борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто. Викласти тісто у форму діаметром 26 см, сформувати бортики.
Для крему у каструлі змішати яйце, цукор, ваніль і крохмаль. Додати молоко, добре перемішати та довести до загустіння на слабкому вогні, постійно помішуючи.
Вилити гарячий крем на тісто. Сливи нарізати дольками й викласти поверх крему.
Приготувати крихту: змішати борошно, цукор і масло до стану крихти. Посипати нею пиріг.
Випікати в духовці, розігрітій до 180 °C, 35–40 хвилин до рум’яної скоринки. Після охолодження посипати цукровою пудрою.
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