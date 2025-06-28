Рецепт пирога зі сливами та кремовою начинкою — ніжна випічка за рецептом тітки з Італії

Домашній пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Цей пиріг легко позмагається з будь-яким тортом. Тонке пісочне тісто, шар ніжного крему та соковиті сливи під ароматною крихтою створюють досконалий десерт. Рецепт привезений із самої Італії, але готується з простих інгредієнтів. Ідеально підходить для чаювання, домашніх свят або просто щоб потішити близьких.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

цукор — 80 г;

ваніль — 8 г;

олія — 100 мл;

борошно — 240 г;

розпушувач — 8 г.

Для начинки:

яйце — 1 шт.;

цукор — 60 г;

ваніль — 8 г;

кукурудзяний крохмаль — 60 г;

молоко — 500 мл;

сливи — 8 шт.

Для крихти:

борошно — 60 г;

цукор — 60 г;

вершкове масло — 20 г;

цукрова пудра — для подачі.

Спосіб приготування

Змішати яйце, цукор, ваніль і олію. Додати борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто. Викласти тісто у форму діаметром 26 см, сформувати бортики.

Основа для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему у каструлі змішати яйце, цукор, ваніль і крохмаль. Додати молоко, добре перемішати та довести до загустіння на слабкому вогні, постійно помішуючи.

Крем для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Вилити гарячий крем на тісто. Сливи нарізати дольками й викласти поверх крему.

Сливи та крихта. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати крихту: змішати борошно, цукор і масло до стану крихти. Посипати нею пиріг.

Шматочки пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в духовці, розігрітій до 180 °C, 35–40 хвилин до рум’яної скоринки. Після охолодження посипати цукровою пудрою.

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