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Головна Рецепти Пиріг за рецептом тітки Ольги з Італії — це смачніше торта

Пиріг за рецептом тітки Ольги з Італії — це смачніше торта

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 15:00
Рецепт пирога зі сливами та кремовою начинкою — ніжна випічка за рецептом тітки з Італії
Домашній пиріг. Фото: gospodynka.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою корисних і смачних салатів

Цей пиріг легко позмагається з будь-яким тортом. Тонке пісочне тісто, шар ніжного крему та соковиті сливи під ароматною крихтою створюють досконалий десерт. Рецепт привезений із самої Італії, але готується з простих інгредієнтів. Ідеально підходить для чаювання, домашніх свят або просто щоб потішити близьких.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 80 г;
  • ваніль — 8 г;
  • олія — 100 мл;
  • борошно — 240 г;
  • розпушувач — 8 г.

Для начинки:

  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 60 г;
  • ваніль — 8 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 60 г;
  • молоко — 500 мл;
  • сливи — 8 шт.

Для крихти:

  • борошно — 60 г;
  • цукор — 60 г;
  • вершкове масло — 20 г;
  • цукрова пудра — для подачі.

Спосіб приготування

Змішати яйце, цукор, ваніль і олію. Додати борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто. Викласти тісто у форму діаметром 26 см, сформувати бортики.

смачний пиріг зі сливами
Основа для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему у каструлі змішати яйце, цукор, ваніль і крохмаль. Додати молоко, добре перемішати та довести до загустіння на слабкому вогні, постійно помішуючи.

рецепт смачного пирога зі сливами
Крем для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Вилити гарячий крем на тісто. Сливи нарізати дольками й викласти поверх крему.

рецепт пирога зі сливами
Сливи та крихта. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати крихту: змішати борошно, цукор і масло до стану крихти. Посипати нею пиріг.

аромтаний рецепт пирога зі сливами
Шматочки пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в духовці, розігрітій до 180 °C, 35–40 хвилин до рум’яної скоринки. Після охолодження посипати цукровою пудрою.

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пиріг десерт торт рецепт слива
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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