Киш Лорен по-деревенски —вкусный картофельный пирог для обеда

Картофельный пирог с картофелем. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Киш Лорен по-деревенски - это не только вкусный, но и сытный пирог, идеальный для обеда или ужина. Благодаря картофелю, охотничьим колбаскам и грибам, он понравится всем вашим близким.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук - простые рецепты.

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Вам понадобится:

картофель — 5-7 шт.;

шампиньоны — 300 г;

лук — 1 шт.;

охотничьи колбаски — 250 г;

яйца — 3 шт.;

сливки 20% — 200 мл.;

твердый сыр — 50-70 г;

соль и специи — по вкусу.

Способ приготовления

Сварить картофель в мундирах, дать немного остыть и очистить.

Грибы и лук. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Шампиньоны поджарить вместе с луком. Отдельно поджарить охотничьи колбаски и смешать с луком и грибами.

Приготовление начинки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Форму застелить пергаментом, смазать растительным маслом. Выложить очищенный картофель, подсолить и сформировать лепешку. Залить поджаренные колбаски с грибами и луком.

Отварной картофель. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Для заливки взбить яйца со сливками, добавить специи и залить в пирог.

Приготовление пирога. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Присыпать тертым твердым сыром. Выпекать в разогретой духовке при 180°С около 35 минут.



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