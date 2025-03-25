Киш Лорен по-деревенски —вкусный картофельный пирог для обеда

Киш Лорен по-деревенски — сытный картофельный пирог для обеда
Киш Лорен по-деревенски - это не только вкусный, но и сытный пирог, идеальный для обеда или ужина. Благодаря картофелю, охотничьим колбаскам и грибам, он понравится всем вашим близким.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук - простые рецепты.
Вам понадобится:
- картофель — 5-7 шт.;
- шампиньоны — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- охотничьи колбаски — 250 г;
- яйца — 3 шт.;
- сливки 20% — 200 мл.;
- твердый сыр — 50-70 г;
- соль и специи — по вкусу.
Способ приготовления
Сварить картофель в мундирах, дать немного остыть и очистить.
Шампиньоны поджарить вместе с луком. Отдельно поджарить охотничьи колбаски и смешать с луком и грибами.
Форму застелить пергаментом, смазать растительным маслом. Выложить очищенный картофель, подсолить и сформировать лепешку. Залить поджаренные колбаски с грибами и луком.
Для заливки взбить яйца со сливками, добавить специи и залить в пирог.
Присыпать тертым твердым сыром. Выпекать в разогретой духовке при 180°С около 35 минут.
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