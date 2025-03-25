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Киш Лорен по-деревенски — сытный картофельный пирог для обеда

25 марта 2025 04:16
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Киш Лорен по-деревенски —вкусный картофельный пирог для обеда
Картофельный пирог с картофелем. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Киш Лорен по-деревенски - это не только вкусный, но и сытный пирог, идеальный для обеда или ужина. Благодаря картофелю, охотничьим колбаскам и грибам, он понравится всем вашим близким.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук - простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • картофель — 5-7 шт.;
  • шампиньоны — 300 г;
  • лук — 1 шт.;
  • охотничьи колбаски — 250 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сливки 20% — 200 мл.;
  • твердый сыр — 50-70 г;
  • соль и специи — по вкусу.

Способ приготовления

Сварить картофель в мундирах, дать немного остыть и очистить.

кіш лорен по-селянськи ситний картопляний пиріг для обіду
Грибы и лук. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Шампиньоны поджарить вместе с луком. Отдельно поджарить охотничьи колбаски и смешать с луком и грибами.

кіш лорен по-селянськи ситний картопляний пиріг
Приготовление начинки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Форму застелить пергаментом, смазать растительным маслом. Выложить очищенный картофель, подсолить и сформировать лепешку. Залить поджаренные колбаски с грибами и луком.

кіш лорен по-селянськи ситний картопляний пиріг для вечері
Отварной картофель. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Для заливки взбить яйца со сливками, добавить специи и залить в пирог.

кіш лорен по-селянськи ситний картопляний пиріг для обіду чи вечері
Приготовление пирога. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Присыпать тертым твердым сыром. Выпекать в разогретой духовке при 180°С около 35 минут.

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Ужин картошка пирог рецепты обед сосиски

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12:27 Метеозависимые почувствуют все на себе — прогноз магнитных бурь

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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