Кіш Лорен по-селянськи — смачний картопляний пиріг для обіду

Картопляний пиріг. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Кіш Лорен по-селянськи — це не лише смачний, але й ситний пиріг, ідеальний для обіду чи вечері. Завдяки картоплі, мисливським ковбаскам та грибам, він сподобається всім вашим близьким.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам понадобится:

картопля — 5-7 шт.;

печериці — 300 г;

цибуля — 1 шт.;

мисливські ковбаски — 250 г;

яйця — 3 шт.;

вершки 20% — 200 мл.;

твердий сир — 50-70 г;

сіль та спеції — за смаком.

Способ приготовления

Зварити картоплю у мундирах, дати трохи охолонути і очистити.

Гриби та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Печериці підсмажити разом з цибулею. Окремо підсмажити мисливські ковбаски і змішати з цибулею та грибами.

Приготування начинки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Форму застелити пергаментом, змастити олією. Викласти очищену картоплю, підсолити і сформувати корж. Залити підсмажені ковбаски з грибами та цибулею.

Варена картопля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Для заливки збити яйця з вершками, додати спеції і залити в пиріг.

Приготування пирога. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Присипати тертим твердим сиром. Випікати в розігрітій духовці при 180°С близько 35 хвилин.



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