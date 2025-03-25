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Кіш Лорен по-селянськи — ситний картопляний пиріг для обіду

25 березня 2025 04:16
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Кіш Лорен по-селянськи — смачний картопляний пиріг для обіду
Картопляний пиріг. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Кіш Лорен по-селянськи — це не лише смачний, але й ситний пиріг, ідеальний для обіду чи вечері. Завдяки картоплі, мисливським ковбаскам та грибам, він сподобається всім вашим близьким.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам понадобится:

  • картопля — 5-7 шт.;
  • печериці — 300 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • мисливські ковбаски — 250 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • вершки 20% — 200 мл.;
  • твердий сир — 50-70 г;
  • сіль та спеції — за смаком.

Способ приготовления

Зварити картоплю у мундирах, дати трохи охолонути і очистити.

кіш лорен по-селянськи ситний картопляний пиріг для обіду
Гриби та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Печериці підсмажити разом з цибулею. Окремо підсмажити мисливські ковбаски і змішати з цибулею та грибами.

кіш лорен по-селянськи ситний картопляний пиріг
Приготування начинки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Форму застелити пергаментом, змастити олією. Викласти очищену картоплю, підсолити і сформувати корж. Залити підсмажені ковбаски з грибами та цибулею.

кіш лорен по-селянськи ситний картопляний пиріг для вечері
Варена картопля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Для заливки збити яйця з вершками, додати спеції і залити в пиріг.

кіш лорен по-селянськи ситний картопляний пиріг для обіду чи вечері
Приготування пирога. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Присипати тертим твердим сиром. Випікати в розігрітій духовці при 180°С близько 35 хвилин.

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Вечеря картопля пиріг рецепти обід сосиски

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