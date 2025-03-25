Кіш Лорен по-селянськи — смачний картопляний пиріг для обіду

Кіш Лорен по-селянськи — ситний картопляний пиріг для обіду
Кіш Лорен по-селянськи — це не лише смачний, але й ситний пиріг, ідеальний для обіду чи вечері. Завдяки картоплі, мисливським ковбаскам та грибам, він сподобається всім вашим близьким.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам понадобится:
- картопля — 5-7 шт.;
- печериці — 300 г;
- цибуля — 1 шт.;
- мисливські ковбаски — 250 г;
- яйця — 3 шт.;
- вершки 20% — 200 мл.;
- твердий сир — 50-70 г;
- сіль та спеції — за смаком.
Способ приготовления
Зварити картоплю у мундирах, дати трохи охолонути і очистити.
Печериці підсмажити разом з цибулею. Окремо підсмажити мисливські ковбаски і змішати з цибулею та грибами.
Форму застелити пергаментом, змастити олією. Викласти очищену картоплю, підсолити і сформувати корж. Залити підсмажені ковбаски з грибами та цибулею.
Для заливки збити яйця з вершками, додати спеції і залити в пиріг.
Присипати тертим твердим сиром. Випікати в розігрітій духовці при 180°С близько 35 хвилин.
Раніше ми писали про вечерю з недорогої риби для всієї родини за рецептом сусідки.
Також зверніть увагу на рецепт смачних котлет із капусти — пісні, бюджетні, але ситні.
Читайте Новини.LIVE!