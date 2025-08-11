Видео
Золотое время для смелых — нумерологический прогноз 12-17 августа

Золотое время для смелых — нумерологический прогноз 12-17 августа

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 18:40
Неделя, которая может изменить жизнь — нумерологический гороскоп на 12-17 августа
Девушка держит в руках карты. Фото: Pexels
Ключевые моменты Что ждать 12-17 августа по нумерологии

Эта неделя будет самым успешным временем для начала новых дел и свершений. Как отмечают нумерологи, управляющим числом в этот период будет 1, планета Солнце. Поэтому стоит проявить себя, почувствовать уверенность и начать действовать. Удача будет на стороне тех, кто будет смотреть вперед. Делайте то, что любите и чем наполняетесь и делитесь этим с миром.

Нумерологический гороскоп на 12-17 августа опубликовали на странице "La Mer".

Что ждать 12-17 августа по нумерологии

Согласно прогнозу, с 12 по 17 августа стоит не бояться принимать смелые решения. Если вы долго откладывали важные шаги, сейчас самое время их сделать. Солнце будет способствовать лидерству и поможет достичь большего, вместе с тем, и испытает ваше эго. Поэтому проявляйте себя, но сдерживайте гордыню.

Що чекати 12-17 серпня за нумерологією
Нумерологический прогноз. Фото: Pexels

В течение недели стоит придерживаться таких рекомендаций нумеролога:

  • 12.08 — договаривайтесь, ищите единомышленников и будьте гибкими;
  • 13.08 — учитесь, проявите творчество, креатив и будьте открыты к общению;
  • 14.08 — наведите порядок в финансах и планах, начните работать на результат;
  • 15.08 — это день перемен, запланируйте путешествие или начните двигаться навстречу мечте;
  • 16.08 — уделите время семье, гармонии и заботе о близких;
  • 17.08 — стоит уединиться, заняться духовными практиками и проанализировать все.

С 12 по 17 августа стоит определить свои приоритеты и сфокусироваться на них. Не будьте самостоятельным игроком, важно работать в партнерстве. Избегайте нездоровой конкуренции. Солнце будет учить вас светить, а не затмевать. Не обращайте внимание на людей, которые будут вам завидовать, а уверенно идите своей дорогой.

гороскоп психология прогнозы советы нумерология
Ирина Карпач - Редактор
Автор:
Ирина Карпач
