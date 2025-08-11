Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Золотий час для сміливих — нумерологічний прогноз 12-17 серпня

Золотий час для сміливих — нумерологічний прогноз 12-17 серпня

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 18:40
Тиждень, що може змінити життя — нумерологічний гороскоп на 12-17 серпня
Дівчина тримає в руках карти. Фото: Pexels
Ключові моменти Що чекати 12-17 серпня за нумерологією

Цей тиждень буде найуспішнішим часом для початку нових справ та звершень. Як зазначають нумерологи, керуючим числом в цей період буде 1, планета Сонце. Через це варто проявити себе, відчути впевненість та почати діяти. Удача буде на стороні тих, хто дивитиметься вперед. Робіть те, що любите й чим наповнюєтесь та діліться цим зі світом.

Нумерологічний гороскоп на 12-17 серпня опублікували на сторінці "La Mer".

Реклама
Читайте також:

Що чекати 12-17 серпня за нумерологією

Згідно з прогнозом, з 12 по 17 серпня варто не боятись приймати сміливі рішення. Якщо ви довго відкладали важливі кроки, зараз саме час їх зробити. Сонце буде сприяти лідерству та допоможе досягнути більшого, разом з тим, й випробує ваше его. Тому проявляйте себе, але стримайте гординю.

Що чекати 12-17 серпня за нумерологією
Нумерологічний прогноз. Фото: Pexels

Протягом тижня варто дотримуватись таких рекомендацій нумеролога: 

  • 12.08 — домовляйтеся, шукайте однодумців та будьте гнучкими;
  • 13.08 — навчайтесь, проявіть творчість, креатив та будьте відкриті до спілкування;
  • 14.08 — наведіть порядок у фінансах й планах, почніть працювати на результат;
  • 15.08 — це день змін, заплануйте подорож чи почніть рухатись назустріч мрії;
  • 16.08 — приділіть час сім'ї, гармонії та турботі про близьких;
  • 17.08 — варто усамітнитись, зайнятись духовними практиками та проаналізувати все.

З 12 по 17 серпня варто визначити свої пріоритети та сфокусуватись на них. Не будьте самостійним гравцем, важливо працювати у партнерстві. Уникайте нездорової конкуренції. Сонце буде вчити вас світити, а не затьмарювати. Не звертайте увагу на людей, які будуть вам заздрити, а впевнено йдіть своєю дорогою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в чому покликання людей, що народились 3, 12, 21 чи 30 числа.

Також ми розповідали про те, що народжених в деякі дати людей варто уникати — дуже небезпечні.

гороскоп психологія прогнози поради нумерологія
Ірина Карпач - Редактор
Автор:
Ірина Карпач
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації