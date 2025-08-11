Тиждень, що може змінити життя — нумерологічний гороскоп на 12-17 серпня

Дівчина тримає в руках карти. Фото: Pexels

Цей тиждень буде найуспішнішим часом для початку нових справ та звершень. Як зазначають нумерологи, керуючим числом в цей період буде 1, планета Сонце. Через це варто проявити себе, відчути впевненість та почати діяти. Удача буде на стороні тих, хто дивитиметься вперед. Робіть те, що любите й чим наповнюєтесь та діліться цим зі світом.

Нумерологічний гороскоп на 12-17 серпня опублікували на сторінці "La Mer".

Реклама

Читайте також:

Що чекати 12-17 серпня за нумерологією

Згідно з прогнозом, з 12 по 17 серпня варто не боятись приймати сміливі рішення. Якщо ви довго відкладали важливі кроки, зараз саме час їх зробити. Сонце буде сприяти лідерству та допоможе досягнути більшого, разом з тим, й випробує ваше его. Тому проявляйте себе, але стримайте гординю.

Нумерологічний прогноз. Фото: Pexels

Протягом тижня варто дотримуватись таких рекомендацій нумеролога:

12.08 — домовляйтеся, шукайте однодумців та будьте гнучкими;

13.08 — навчайтесь, проявіть творчість, креатив та будьте відкриті до спілкування;

14.08 — наведіть порядок у фінансах й планах, почніть працювати на результат;

15.08 — це день змін, заплануйте подорож чи почніть рухатись назустріч мрії;

16.08 — приділіть час сім'ї, гармонії та турботі про близьких;

17.08 — варто усамітнитись, зайнятись духовними практиками та проаналізувати все.

З 12 по 17 серпня варто визначити свої пріоритети та сфокусуватись на них. Не будьте самостійним гравцем, важливо працювати у партнерстві. Уникайте нездорової конкуренції. Сонце буде вчити вас світити, а не затьмарювати. Не звертайте увагу на людей, які будуть вам заздрити, а впевнено йдіть своєю дорогою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в чому покликання людей, що народились 3, 12, 21 чи 30 числа.

Також ми розповідали про те, що народжених в деякі дати людей варто уникати — дуже небезпечні.