Тиждень, що може змінити життя — нумерологічний гороскоп на 12-17 серпня

Золотий час для сміливих — нумерологічний прогноз 12-17 серпня
Цей тиждень буде найуспішнішим часом для початку нових справ та звершень. Як зазначають нумерологи, керуючим числом в цей період буде 1, планета Сонце. Через це варто проявити себе, відчути впевненість та почати діяти. Удача буде на стороні тих, хто дивитиметься вперед. Робіть те, що любите й чим наповнюєтесь та діліться цим зі світом.
Нумерологічний гороскоп на 12-17 серпня опублікували на сторінці "La Mer".
Що чекати 12-17 серпня за нумерологією
Згідно з прогнозом, з 12 по 17 серпня варто не боятись приймати сміливі рішення. Якщо ви довго відкладали важливі кроки, зараз саме час їх зробити. Сонце буде сприяти лідерству та допоможе досягнути більшого, разом з тим, й випробує ваше его. Тому проявляйте себе, але стримайте гординю.
Протягом тижня варто дотримуватись таких рекомендацій нумеролога:
- 12.08 — домовляйтеся, шукайте однодумців та будьте гнучкими;
- 13.08 — навчайтесь, проявіть творчість, креатив та будьте відкриті до спілкування;
- 14.08 — наведіть порядок у фінансах й планах, почніть працювати на результат;
- 15.08 — це день змін, заплануйте подорож чи почніть рухатись назустріч мрії;
- 16.08 — приділіть час сім'ї, гармонії та турботі про близьких;
- 17.08 — варто усамітнитись, зайнятись духовними практиками та проаналізувати все.
З 12 по 17 серпня варто визначити свої пріоритети та сфокусуватись на них. Не будьте самостійним гравцем, важливо працювати у партнерстві. Уникайте нездорової конкуренції. Сонце буде вчити вас світити, а не затьмарювати. Не звертайте увагу на людей, які будуть вам заздрити, а впевнено йдіть своєю дорогою.
