Как понять, кто вы для мужчины — задайте всего один вопрос

Всего один вопрос покажет истинное отношение мужчины к вам
Всего один вопрос поможет понять, что партнер на самом деле думает о вас. Если хотите узнать всю правду, обязательно задайте его мужчине, который находится с вами в отношениях.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Какой вопрос должна задать мужчине каждая женщина
Чтобы понять, как на самом деле мужчина к вам относится и что он о вас думает, задайте ему всего один вопрос:
- "Если бы тебе нужно было бы сравнить меня со временем суток, что бы ты выбрал: утро, день, вечер или ночь?"
Утро
Если мужчина выбрал такой вариант, то вы для него являетесь воплощением энергии свежести и чистоты. Он видит в вас легкость и целеустремленность. Как партнерша, вы его точно вдохновляете на новые свершения.
День
Такое сравнение свидетельствует о том, что вы для мужчины всегда находитесь в центре внимания, дарите ему радость и свет. Партнер чувствует себя в союзе с вами живым, молодым и свободным.
Вечер
Женщина-вечер — это об уюте, вдохновении и чувстве защиты для мужчины. Ваш партнер чувствует мудрость, чувствительность и загадочность рядом с вами. В отношениях с такой женщиной он действительно может быть таким, как есть на самом деле.
Ночь
Такой выбор означает, что мужчина видит в вас таинственность и страсть. Его это точно привлекает и манит. Такая женщина для партнера кажется загадкой, которую невозможно полностью разгадать.
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