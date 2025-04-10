Женские имена, которые связывают с риском алкоголизма — есть ли в списке ваше

Женщина пьет алкоголь. Фото: freepik

Специалисты доказали, что женский алкоголизм вылечить гораздо труднее, чем мужской. О тяге к алкоголю часто может свидетельствовать даже имя. Поэтому некоторым женщинам стоит быть осторожными и остерегаться спиртных напитков.

Новини.LIVE расскажет об именах, женщины с которыми рискуют стать алкоголичками.

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Яна — это красивое имя, однако оно свидетельствует, что с детства такие девушки растут эмоционально нестабильными. Уже во взрослом возрасте в случае сильного потрясения или выгорания, такие девушки могут искать утешения в алкоголе. Сначала таким образом они успокаиваются, а потом осознают, что не могут воспринимать окружающий мир без спиртных напитков.

Женщина пьет вино. Фото: freepik

Анастасия — для Анастасий очень важно внимание других. Они любят изменения, различные активности и пытаются сделать свою жизнь наполненной. Однако, если девушки с этим именем не получают желаемого результата, они берутся к альтернативным методам изменения реальности, в частности, могут начать злоупотреблять алкоголем. Тогда через спиртные напитки перед этими женщинами открывается другой мир, который для них достаточно интересен.

Лариса — женщины с этим именем могут стать алкоголичками из-за того, что слабы перед соблазнами. Они не знают меры, поэтому заиграться со спиртными напитками и иметь зависимость для них очень легко. Также такие женщины не очень внимательны к своему здоровью, поэтому им даже трудно будет заметить первые стадии алкоголизма. Если у обладательниц этих имен не будет любящего мужа или близких людей, они могут остаться с бутылкой в руке до старости.

Конечно, имена имеют некоторое влияние на судьбу людей, но кем быть в жизни и чем заниматься решаете только вы сами. Даже в тяжелые периоды алкоголь — это не утешение, а бремя, которое будет сунуть вас на дно.

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