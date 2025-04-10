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У зоні ризику — жінки з цими іменами частіше спиваються

10 квітня 2025 14:05
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Жіночі імена, які пов’язують із ризиком алкоголізму — чи є в списку ваше
Жінка п'є алкоголь. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Фахівці довели, що жіночий алкоголізм вилікувати набагато важче, ніж чоловічий. Про тягу до алкоголю часто може свідчити навіть ім'я. Тому деяким жінкам варто бути обережними та остерігатися спиртних напоїв. 

Новини.LIVE розповість про імена, жінки з якими ризикують стати алкоголічками.

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Яна — це красиве ім'я, однак воно свідчить, що з дитинства такі дівчата ростуть емоційно нестабільними. Вже в дорослому віці у разі сильного потрясіння чи вигорання, такі дівчата можуть шукати розради в алкоголі. Спершу таким чином вони заспокоюються, а потім усвідомлюють, що не можуть сприймати навколишній світ без спиртних напоїв. 

З якими іменами жінка схильна до алкоголізму
Жінка п'є вино. Фото: freepik

Анастасія — для Анастасій дуже важлива увага інших. Вони люблять зміни, різні активності і намагаються зробити своє життя наповненим. Проте, якщо дівчата з цим ім'ям не отримують бажаного результату, вони беруться до альтернативних методів зміни реальності, зокрема, можуть почати зловживати алкоголем. Тоді через спиртні напої перед цими жінками відкривається інший світ, який для них є досить цікавий. 

Лариса — жінки з цим ім'ям можуть стати алкоголічками через те, що слабкі перед спокусами. Вони не  знають міри, тому загратися зі спиртними напоями і мати залежність для них дуже легко. Також такі жінки не дуже уважні до свого здоров'я, тому їм навіть важко буде помітити перші стадії алкоголізму. Якщо біля власниць цих імен не буде люблячого чоловіка чи близьких людей, вони можуть залишитися з пляшкою в руці до старості. 

Звісно, імена мають деякий вплив на долю людей, але ким бути у житті та чим займатись вирішуєте лише ви самі. Навіть у важкі періоди алкоголь — це не розрада, а тягар, який сунутиме вас на дно. 

Раніше ми писали, з якими іменами жінками щастить у житті та стосунках.

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