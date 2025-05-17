Пять утренних привычек, которые изменят вашу жизнь — попробуйте это делать

Девушка по утрам пьет кофе. Фото: Freepik

От того, как вы начинаете утро, зависит ваш день. Если делать это правильно, вы будете вдохновленными и готовыми на новые свершения. Есть несколько привычек, которые стоит делать каждому, кто хочет, чтобы его день был продуктивным.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Просыпаться без телефона

Не стоит сразу после пробуждения просматривать соцсети. Первый час утром после сна — это ресурсное время. Стоит использовать его с умом.

Стакан воды каждое утро

Польза от стакана воды — это не миф. Организм действительно поблагодарит вас за такую простую привычку. Это запускает обмен веществ и добавляет энергии.

Девушка пьет воду. Фото: Pexels

Хорошие наставления для себя

Возьмите себе за привычку каждое утро несколько минут уделять тому, чтобы стать перед зеркалом и сказать себе добрые слова. Улыбнитесь — это наполнит вас энергией и уверенностью на целый день.

Легкая разминка

Хотя бы 5-10 минут утром стоит выделять на физическую активность. Это пробуждает тело и заряжает энергией. Такая привычка точно поможет вам стать более продуктивным человеком.

Девушка делает зарядку. Фото: Pexels

Благодарность за три вещи

Фокус на позитиве меняет мышление и привлекает еще больше хорошего в жизнь. Возьмите за привычку каждое утро прописывать три вещи, за которые вы благодарны себе, кому-то или миру.

Напомним, ранее мы писали о том, как начинают утро успешные люди. Всех их объединяют общие привычки.

Также мы рассказывали о том, почему психологи советуют читать каждый день. Это не просто привычка или хобби, а сильный инструмент.