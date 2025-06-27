Самые большие шопоголики по знакам Зодиака — они склонны к импульсивным покупкам

Три главных шопоголика по знакам Зодиака — скупают все подряд
Некоторые люди больше других склонны к импульсивным покупкам и имеют особую слабость к спонтанному шопингу. Они готовы потратить все деньги на вещи, которые им даже никогда не понадобятся. Среди знаков Зодиака есть три, представители которых не могут себе ни в чем отказать.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Прирожденные шопоголики по знакам Зодиака
Телец
Представители этих знаков Зодиака — настоящие эстеты и гурманы. Они получают удовольствие от материальных благ, любят качество, комфорт и красоту. Именно поэтому Тельцы часто не жалеют денег на себя. Для них шопинг — это способ расслабиться. При этом, этот знак Зодиака не будет покупать что попало. Он будет выбирать дорогую одежду, изысканные духи, люксовую косметику или лучшую еду.
Близнецы
Эти люди легко увлекаются новым и очень быстро теряют интерес к вещам. Они часто покупают вещи, которые никогда не используют. Такие личности следят за трендами и обязательно купят модные брюки, даже если ни разу их не наденут. Представителям этого знака Зодиака нравится сам процесс выбора товара и ожидания посылки.
Лев
Представители этого знака Зодиака любят чувствовать себя особенными. Подчеркнуть значимость могут роскошные покупки, поэтому Лев себе в этом не отказывает. Такие люди любят дорогую брендовую одежду, духи и аксессуары. Особое наслаждение для них — онлайн-шопинг. Лев с нетерпением ждет курьера, а момент открытия посылки для него — настоящее наслаждение.
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