Самые большие шопоголики по знакам Зодиака — они склонны к импульсивным покупкам

Девушка с покупками. Фото: Freepik

Некоторые люди больше других склонны к импульсивным покупкам и имеют особую слабость к спонтанному шопингу. Они готовы потратить все деньги на вещи, которые им даже никогда не понадобятся. Среди знаков Зодиака есть три, представители которых не могут себе ни в чем отказать.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Телец

Представители этих знаков Зодиака — настоящие эстеты и гурманы. Они получают удовольствие от материальных благ, любят качество, комфорт и красоту. Именно поэтому Тельцы часто не жалеют денег на себя. Для них шопинг — это способ расслабиться. При этом, этот знак Зодиака не будет покупать что попало. Он будет выбирать дорогую одежду, изысканные духи, люксовую косметику или лучшую еду.

Девушка держит пакеты в руках. Фото: Freepik

Близнецы

Эти люди легко увлекаются новым и очень быстро теряют интерес к вещам. Они часто покупают вещи, которые никогда не используют. Такие личности следят за трендами и обязательно купят модные брюки, даже если ни разу их не наденут. Представителям этого знака Зодиака нравится сам процесс выбора товара и ожидания посылки.

Лев

Представители этого знака Зодиака любят чувствовать себя особенными. Подчеркнуть значимость могут роскошные покупки, поэтому Лев себе в этом не отказывает. Такие люди любят дорогую брендовую одежду, духи и аксессуары. Особое наслаждение для них — онлайн-шопинг. Лев с нетерпением ждет курьера, а момент открытия посылки для него — настоящее наслаждение.

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