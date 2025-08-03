Психологический тест на потребности — подскажет, что вам на самом деле нужно

Девушка держит в руках телефон. Фото: Pexels

Иногда трудно понять свои истинные желания и определить потребности. Поможет в этом простой психологический тест, который раскроет вас с новой стороны и подскажет, куда двигаться дальше.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Тест на определение потребностей

Внимательно посмотрите на картинку. Выберите ту девушку, которая вызывает у вас наибольший интерес и лицо которой вы хотели бы увидеть.

Тест на определение потребностей. Фото: кадр из видео

Результаты теста

№1 — девушка с рыжими волосами

Вам необходимо встретиться с собой настоящей. Не пытайтесь соответствовать чужим ожиданиям и снимите маски. Ваша душа стремится к спонтанности и подлинности.

№2 — девушка с темными волосами в джинсах

Поймите, что вы боитесь отпустить, и вычеркните наконец это из своей жизни. Это ваша главная потребность, которую нужно закрыть. Научитесь отпускать контроль.

№3 — девушка со светлыми волосами

Ваша творческая и эмоциональная часть была долго приглушена. Вам нужно найти себя и позволить жить на полную.

№4 — девушка с черными волосами

Для вас важно найти эмоциональную близость и поддержку. Однако сначала позвольте себе быть уязвимым человеком. Попробуйте говорить о том, что вы обычно скрываете.

№5 — девушка с розовыми волосами

Вам нужна простота, тишина и внутренний порядок. Устройте себе цифровой или эмоциональный детокс. Выключите все лишнее хотя бы на день.

Напомним, ранее мы писали о тесте, который поможет определить вашу личность.

Также мы публиковали простой тест по картинке, который поможет лучше понять себя.