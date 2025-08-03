Психологический тест на потребности — подскажет, что вам на самом деле нужно

Тест на ваши истинные потребности — узнайте, что важно для вас
Иногда трудно понять свои истинные желания и определить потребности. Поможет в этом простой психологический тест, который раскроет вас с новой стороны и подскажет, куда двигаться дальше.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Тест на определение потребностей
Внимательно посмотрите на картинку. Выберите ту девушку, которая вызывает у вас наибольший интерес и лицо которой вы хотели бы увидеть.
Результаты теста
№1 — девушка с рыжими волосами
Вам необходимо встретиться с собой настоящей. Не пытайтесь соответствовать чужим ожиданиям и снимите маски. Ваша душа стремится к спонтанности и подлинности.
№2 — девушка с темными волосами в джинсах
Поймите, что вы боитесь отпустить, и вычеркните наконец это из своей жизни. Это ваша главная потребность, которую нужно закрыть. Научитесь отпускать контроль.
№3 — девушка со светлыми волосами
Ваша творческая и эмоциональная часть была долго приглушена. Вам нужно найти себя и позволить жить на полную.
№4 — девушка с черными волосами
Для вас важно найти эмоциональную близость и поддержку. Однако сначала позвольте себе быть уязвимым человеком. Попробуйте говорить о том, что вы обычно скрываете.
№5 — девушка с розовыми волосами
Вам нужна простота, тишина и внутренний порядок. Устройте себе цифровой или эмоциональный детокс. Выключите все лишнее хотя бы на день.
Напомним, ранее мы писали о тесте, который поможет определить вашу личность.
Также мы публиковали простой тест по картинке, который поможет лучше понять себя.
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