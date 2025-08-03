Психологічний тест на потреби — підкаже, що вам насправді треба

Тест на ваші справжні потреби — дізнайтесь, що важливо для вас
Інколи важко зрозуміти свої справжні бажання та визначити потреби. Допоможе в цьому простий психологічний тест, який розкриє вас з нової сторони та підкаже, куди рухатись далі.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Тест на визначення потреб
Уважно подивіться на картинку. Оберіть ту дівчину, яка викликає у вас найбільшу зацікавленість й обличчя якої ви хотіли б побачити.
Результати тесту
№1 — дівчина з рудим волоссям
Вам необхідно зустрітися з собою справжньою. Не намагайтесь відповідати чужим очікуванням та зніміть маски. Ваша душа прагне спонтанності та справжності.
№2 — дівчина з темним волоссям у джинсах
Зрозумійте, що ви боїтесь відпустити, й викресліть нарешті це зі свого життя. Це ваша головна потреба, яку потрібно закрити. Навчіться відпускати контроль.
№3 — дівчина зі світлим волоссям
Ваша творча та емоційна частина була довго приглушена. Вам потрібно знайти себе та дозволити жити на повну.
№4 — дівчина з чорним волоссям
Для вас важливо знайти емоційну близькість та підтримку. Однак спершу дозвольте собі бути вразливою людиною. Спробуйте говорити про те, що ви зазвичай приховуєте.
№5 — дівчина з рожевим волоссям
Вам потрібна простота, тиша та внутрішній порядок. Влаштуйте собі цифровий або емоційний детокс. Вимкніть все зайве хоча б на день.
Нагадаємо, раніше ми писали про тест, який допоможе визначити вашу особистість.
Також ми публікували простий тест за картинкою, що допоможе краще зрозуміти себе.
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