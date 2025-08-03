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Головна Психологія Тест на ваші справжні потреби — дізнайтесь, що важливо для вас

Тест на ваші справжні потреби — дізнайтесь, що важливо для вас

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 11:45
Психологічний тест на потреби — підкаже, що вам насправді треба
Дівчина тримає в руках телефон. Фото: Pexels
Ключові моменти Тест на визначення потреб Результати тесту

Інколи важко зрозуміти свої справжні бажання та визначити потреби. Допоможе в цьому простий психологічний тест, який розкриє вас з нової сторони та підкаже, куди рухатись далі.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Тест на визначення потреб

Уважно подивіться на картинку. Оберіть ту дівчину, яка викликає у вас найбільшу зацікавленість й обличчя якої ви хотіли б побачити.

Тест на визначення потреб
Тест на визначення потреб. Фото: кадр з відео

Результати тесту

№1 — дівчина з рудим волоссям

Вам необхідно зустрітися з собою справжньою. Не намагайтесь відповідати чужим очікуванням та зніміть маски. Ваша душа прагне спонтанності та справжності.

№2 — дівчина з темним волоссям у джинсах

Зрозумійте, що ви боїтесь відпустити, й викресліть нарешті це зі свого життя. Це ваша головна потреба, яку потрібно закрити. Навчіться відпускати контроль.

№3 — дівчина зі світлим волоссям

Ваша творча та емоційна частина була довго приглушена. Вам потрібно знайти себе та дозволити жити на повну.

№4 — дівчина з чорним волоссям

Для вас важливо знайти емоційну близькість та підтримку. Однак спершу дозвольте собі бути вразливою людиною. Спробуйте говорити про те, що ви зазвичай приховуєте.

№5 — дівчина з рожевим волоссям

Вам потрібна простота, тиша та внутрішній порядок. Влаштуйте собі цифровий або емоційний детокс. Вимкніть все зайве хоча б на день.

Нагадаємо, раніше ми писали про тест, який допоможе визначити вашу особистість.

Також ми публікували простий тест за картинкою, що допоможе краще зрозуміти себе.

психологія характер цікаві факти тест дівчата
Ірина Карпач - Редактор
Автор:
Ірина Карпач
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