Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Психология arrow Психологическая совместимость в паре — как ее проверить arrow

Психологическая совместимость в паре — как ее проверить

28 марта 2025 07:40
Юлия Костянецкая - Редактор
Психологическая совместимость в отношениях — что стоит знать о себе и партнере
Счастливая пара. Фото: Freepik
Юлия Костянецкая - Редактор

Перед свадьбой или просто на этапе серьезных отношений многие пары задумываются: мы подходим друг другу или нет? И здесь важно понять — совместимость не о том, чтобы быть одинаковыми, а о том, чтобы быть "своими" друг для друга. Это как частички пазла: разные по форме, но созданные, чтобы соединяться.

Об этом подробнее написало издание Marriage.

Читайте также:

Совместимость помогает строить здоровые отношения — с доверием, уважением и общим будущим. А еще она делает жизнь рядом с любимым человеком проще и счастливее. Поэтому вот 10 признаков, которые могут четко показать: у вас с партнером все складывается гармонично.

На что обратить внимание в отношениях

Похожие жизненные ценности

Вы по-разному варите кофе, но одинаково видите семью, дружбу, верность и развитие. Если у вас общее видение важного — это уже мощная основа.

Уважение в разговоре

Вы можете спорить, но никогда не обижаете. Умеете слушать, не перебивать, и цените мнение партнера даже тогда, когда оно не совпадает с вашим.

Общие увлечения

Хотя бы одно хобби, которое вас объединяет — это плюс. Вместе готовить, кататься на велосипедах или даже смотреть сериалы с попкорном — все это сближает.

Взаимное доверие

Когда не надо проверять телефон или мучить себя мыслями "где он/она". Вы просто знаете: на этого человека можно положиться.

Стосунки мають будуватись на взаємній довірі
Пара проводит время вместе. Фото: Freepik

Глубокая эмоциональная связь

Вы чувствуете, когда партнеру грустно, еще до того, как он скажет слово. И готовы поддержать — не по долгу, а от всего сердца.

Общие цели

У вас не просто романтика, а еще и сходное направление в жизни: хотите детей, мечтаете о доме в лесу или оба любите путешествовать. Идти в одном направлении гораздо легче, чем тянуть в разные стороны.

Готовность к компромиссу

Не всегда будет по-вашему — и это нормально. Но если вы оба умеете искать золотую середину, это огромная сила в отношениях.

Уважение к различиям

У каждого свои странности — кто-то поет в душе, кто-то не может заснуть без подушки в объятиях. Но это не раздражает — наоборот, добавляет шарма.

Над збереженням родини повинні працювати вдвох
Пара улыбается друг другу. Фото: Freepik

Чувство юмора

Когда смеетесь с одних и тех же мемов, а иногда хватает одного взгляда, чтобы оба захохотали — это настоящая магия.

Физическое влечение

Близость важна. Если между вами есть искорка, и она не угасает — это говорит о сильной связи на уровне тела и души.

Совместимость — это не об идеальности, а о подлинности. Это когда рядом с этим человеком ты остаешься собой, но при этом хочешь становиться лучше. Если у вас есть хотя бы большинство из этих признаков — скорее всего, вы на правильном пути.

Ранее мы писали о том, женщинам с каким именем обычно везет в отношениях.

Также мы сообщали хороший способ, который поможет узнать своего партнера лучше.

психология интересные факты психология отношений женская психология мужская психология

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:54 Кремль хочет выборы в Украине под эгидой ООН — реакция США

08:50 Платежки за доставку газа — сколько заплатят украинцы в апреле

08:33 Цены на зерно в Украине — можно ли заработать, продавая кукурузу

08:30 Утечка данных через Signal — суд дал приказ администрации Трампа

08:29 Расписание работы метро Киева в 2025 году — что изменилось

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

08:29 Заключение ВВК без реального осмотра — возможно ли это

08:25 Коснется каждого украинца — что будет с нашими финансами в апреле

08:15 Нестандартный выбор Дженнифер Энистон — ванна, которая впечатляет

08:05 США возобновили финансирование поиска похищенных украинских детей

08:00 Помощь от Чехии — кто получит 5 тыс. долларов весной

08:54 Кремль хочет выборы в Украине под эгидой ООН — реакция США

08:50 Платежки за доставку газа — сколько заплатят украинцы в апреле

08:33 Цены на зерно в Украине — можно ли заработать, продавая кукурузу

08:30 Утечка данных через Signal — суд дал приказ администрации Трампа

08:29 Расписание работы метро Киева в 2025 году — что изменилось

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

08:29 Заключение ВВК без реального осмотра — возможно ли это

08:25 Коснется каждого украинца — что будет с нашими финансами в апреле

08:15 Нестандартный выбор Дженнифер Энистон — ванна, которая впечатляет

08:05 США возобновили финансирование поиска похищенных украинских детей

08:00 Помощь от Чехии — кто получит 5 тыс. долларов весной

06:33 Будущее украинских садов — что будет с отечественными фруктами

27 марта 2025

22:33 Одесса на линии фронта — чего еще можно ожидать от врага

18:38 Инспекция цен в одесском супермаркете — что предлагают покупателю

06:33 Перемирие в Черном море — дипломатия или ловушка для Украины

26 марта 2025

22:58 Ранняя весна и дожди — будет ли Одесчина с фруктами в этом году

06:14 Где дешевле еда — цены на продукты в городах Украины и ЕС

25 марта 2025

22:33 Гильзы ценой от 6 тысяч гривен — как одесситы помогают ВСУ

17:48 Конфиденциальность Signal — кто и для чего создал приложение

06:22 Неприятно удивит — как подорожала продуктовая корзина за год

24 марта 2025

22:33 Боятся ли одесситы терактов — как себя защищают

Text

08:00 В Украине реформируют жилищную политику для ВПЛ — эфир Ранок.LIVE

27 марта 2025
Text

20:32 Отношение в 3 ОШБр к мобилизации заключенных — эфир Новини.LIVE

Text

17:50 Зеленский предупредил о новом наступлении РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

16:40 Что решили лидеры в Париже относительно мира в Украине — эфир

Text

13:00 Визит Зеленского в Европу и встреча с Макроном — эфир День.LIVE

Text

08:00 Рютте высказался об Украине в НАТО — эфир Ранок.LIVE

26 марта 2025
Text

20:52 Зеленский и Макрон делают заявление о войне — трансляция

Text

19:04 Кто ответит за беспорядок во дворах столицы — эфир Київський час

Text

18:57 Рютте выступает на пресс-конференции в Варшаве — прямой эфир

Text

18:45 Зеленский выступил со срочным заявлением в Париже — трансляция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Минималка в Украине — сколько будут получать украинцы с 1 апреля

25 марта 2025

Ненужный номинал — какие купюры евро лучше не хранить

18 марта 2025

Киевстар снизит стоимость тарифов для абонентов — кто в списке

21 марта 2025

Компенсации не будет — почему украинцы могут потерять доллары

19 марта 2025

Стрижки, что старят — каких причесок лучше избегать в 2025 году

25 марта 2025

В Украине улучшится мобильная связь — Рада поддержала закон

22 марта 2025

Трамп отреагировал на ночной массированный обстрел Украины

15 марта 2025

Квартира и прописка — что надо знать, чтобы не потерять имущество

19 марта 2025

Почти 1000 грн прибавки — у кого с апреля вырастут пенсии

15 марта 2025

Важнее, чем мы думаем — зачем в смартфонах "Режим полета"