Ваше место силы по дате рождения — вот где надо черпать вдохновение

Девушка в красивом месте. Фото: Freepik

Место силы — это не всегда о конкретной точке на карте. Речь идет больше об атмосфере или пространстве, где вы сможете чувствовать себя вдохновенно и гармонично. Такое место поможет вернуть внутреннюю силу и почувствовать душевное равновесие. Узнать о нем можно с помощью даты рождения.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Рожденные 1, 10, 19, 28 числа

Место силы таких людей — это горы, мечети, храмы, вершины. Там удастся наполниться внутренней энергией. Также особенно ценны места из вашего детства — те, где вы любили проводить время, где все пропитано любовью и воспоминаниями.

Рожденные 2, 11, 20, 29 числа

Для очищения таким людям нужна вода. Ваши места силы — рядом с шумом морских волн, у рек, озер или прудов. Также избавиться от внутренних тревог, страхов и проблем поможет баня с паром.

Рожденные 3, 12, 21, 30 числа

Ваш главный ресурс для внутренней энергии — движение. Таким людям нужны путешествия, новые впечатления и постоянная смена локаций. Ваше место силы может быть даже просто за рулем автомобиля. Движение несет вам вдохновение.

Девушка у реки. Фото: Pexels

Рожденные 4, 13, 22, 31 числа

Таким людям нужен уют и природа. Внутреннюю гармонию вернет тишина леса или спокойные занятия йогой среди деревьев. Также поможет эмоционально восстановиться процесс приготовления пищи на кухне и любая приятная домашняя рутина.

Рожденные 5, 14, 23 числа

Личности, рожденные в эти числа, нуждаются в динамике и взаимодействии с другими. Их места силы — концерты, шум города или оживленные разговоры с людьми. Им нужно постоянно быть в потоке, чтобы насладиться жизнью.

Рожденные 6, 15, 24 числа

Для таких людей гармония приходит через эстетику и тактильные ощущения. Они найдут свое место силы в успокаивающем аромате соснового леса или в спа-процедурах. Уход за собой — это не прихоть, а возможность восстановить внутреннюю силу.

Девушка на спа-процедурах. Фото: Pexels

Рожденные 7, 16, 25 числа

Энергия таких людей усиливается в тишине и уединении. Их места силы — это медитации, ретриты, храмы или монастыри. Там они могут вспомнить, кем являются на самом деле.

Рожденные 8, 17, 26 числа

Наследие и сила предков несет таким людям внутреннюю энергию. Их вдохновляют села, старые дома, места, где чувствуется дух предков. Именно через прочную связь с прошлым удастся почерпнуть силу.

Рожденные 9, 18, 27 числа

Энергия таких людей — это страсть и драйв. Они наполняются силой через скорость, огонь или экстремальные виды спорта. Такие личности перерождаются в моменте риска.

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