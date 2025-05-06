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Не будет будущего — как понять, что мужчина бесперспективен

6 мая 2025 18:50
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Мужчина без перспектив — что должно насторожить женщину в начале отношений
Расстроенный мужчина. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Перспективность мужчины говорит о том, будет ли он стремиться к лучшему будущему. Каждая женщина хочет видеть рядом сильного, уверенного в себе и целеустремленного мужчину. Соответствует ли ваш партнер этим критериям, можно определить по нескольким признакам.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как понять, что мужчина бесперспективный

В любой беде обвиняет не себя

Если мужчина не видит корень собственных проблем, он никогда не сможет их решить. Бесперспективные мужчины всегда ищут виновного в их неудачах. Они перекладывают вину на кого-то, но никогда не признают, что были сами не правы.

Не видит в себе полезных качеств и талантов

Мужчина, который не верит в себя, вряд ли добьется успеха. Если он не видит своих сильных сторон и не замечает полезных качеств, перспектив в жизни у него немного.

Як зрозуміти, що чоловік безперспективний
Бесперспективный мужчина. Фото: Freepik

Ориентируется на мнение других людей

Успешные люди не думают о том, что о них скажут другие. Они идут вперед, несмотря на чьи-то косые взгляды. Бесперспективный человек же наоборот — ориентируется на мнение друзей или родных и боится сделать лишний шаг, чтобы не нарваться на чужое осуждение.

Слишком много хвастается перед другими

Некоторые мужчины могут часами хвастаться прошлыми невероятными сделками или покупками. Однако на деле, этого всего уже давно нет. Это свидетельствует о том, что он не стремится действительно чего-то достичь, а лишь довольствоваться тем, что было.

Жалобы на людей вокруг

Если мужчине все вокруг что-то должны, стоит насторожиться. Например, он может обвинять родителей, начальника или друзей в собственных провалах. Постоянные жалобы на всех вокруг свидетельствуют только о его незрелости.

Напомним, ранее мы писали о том, какими чертами характера обладает настоящий мужчина. Есть пять главных признаков.

Также мы рассказывали о том, на какие красные флажки в поведении мужчины стоит обратить внимание. С таким партнером не будет счастливых отношений.

психология интересные факты мужчины перспективы отношения
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