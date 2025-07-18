Самые удачные дни августа для каждого знака Зодиака — узнайте свой

Когда вас ждет удача — счастливые дни августа для знаков Зодиака
В августе некоторые дни будут особенно благоприятными. При этом, для каждого знака Зодиака наиболее удачной будет своя дата.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Самые счастливые дни августа для всех знаков Зодиака
Овен
Удачными в августе для этого знака Зодиака будут такие дни: 6, 10, 21 августа. В этот период вас ждут хорошие новости и счастливые мгновения.
Телец
Для этого знака Зодиака удачными в августе будут такие дни: 4, 15, 19 августа. В это время стоит делать что-то важное, ведь удача будет вам улыбаться.
Близнецы
Самыми удачными днями для этого знака Зодиака будут 1, 9, 11 августа. Попробуйте сделать то, что давно откладывали. Именно в эти даты все удастся.
Рак
Идеальными днями для начала любого дела будут 8, 14, 23 августа. Однако будьте осторожны с разговорами о своих планах, лучше молчать до последнего.
Лев
Долгожданный успех вам принесут такие дни: 3, 16, 28 августа. В этот период возможно улучшение финансового состояния.
Дева
Для этого знака Зодиака удачными днями будут 6, 24, 30 августа. Перед вами откроются новые возможности — воспользуйтесь ими.
Весы
Самыми удачными днями для вас будут 2, 13, 30 августа. Эти даты ознаменуют для вас начало чего-то нового и дадут старт для успеха в большом деле.
Скорпион
Повезет вам в такие дни: 9, 25, 29 августа. В эти дни ждите приятных сюрпризов и не бойтесь пробовать что-то новое.
Стрелец
Успех ждет вас в такие дни: 5, 18, 22 августа. Эти даты будут особенными и принесут ряд счастливых и успешных событий.
Козерог
Если вы хотите воплотить в реальность важные замыслы, выберите такие даты: 17, 25, 31 августа. В этот период вас ждет особенно удачная энергетика.
Водолей
Вам в августе будет везти в такие дни: 2, 17, 28. Вы почувствуете наполнение энергией и сможете воплотить мечты в реальность.
Рыбы
Для вас особенными станут такие дни: 7, 16, 24 августа. Все начнется с сюрприза, который проложит путь к вашему успеху.
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