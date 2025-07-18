Самые удачные дни августа для каждого знака Зодиака — узнайте свой

Девушка улыбается. Фото: Pexels

В августе некоторые дни будут особенно благоприятными. При этом, для каждого знака Зодиака наиболее удачной будет своя дата.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Самые счастливые дни августа для всех знаков Зодиака

Овен

Удачными в августе для этого знака Зодиака будут такие дни: 6, 10, 21 августа. В этот период вас ждут хорошие новости и счастливые мгновения.

Телец

Для этого знака Зодиака удачными в августе будут такие дни: 4, 15, 19 августа. В это время стоит делать что-то важное, ведь удача будет вам улыбаться.

Близнецы

Самыми удачными днями для этого знака Зодиака будут 1, 9, 11 августа. Попробуйте сделать то, что давно откладывали. Именно в эти даты все удастся.

Счастливая женщина. Фото: Pexels

Рак

Идеальными днями для начала любого дела будут 8, 14, 23 августа. Однако будьте осторожны с разговорами о своих планах, лучше молчать до последнего.

Лев

Долгожданный успех вам принесут такие дни: 3, 16, 28 августа. В этот период возможно улучшение финансового состояния.

Дева

Для этого знака Зодиака удачными днями будут 6, 24, 30 августа. Перед вами откроются новые возможности — воспользуйтесь ими.

Мужчина смеется. Фото: Pexels

Весы

Самыми удачными днями для вас будут 2, 13, 30 августа. Эти даты ознаменуют для вас начало чего-то нового и дадут старт для успеха в большом деле.

Скорпион

Повезет вам в такие дни: 9, 25, 29 августа. В эти дни ждите приятных сюрпризов и не бойтесь пробовать что-то новое.

Стрелец

Успех ждет вас в такие дни: 5, 18, 22 августа. Эти даты будут особенными и принесут ряд счастливых и успешных событий.

Девушка держит телефон в руках. Фото: Pexels

Козерог

Если вы хотите воплотить в реальность важные замыслы, выберите такие даты: 17, 25, 31 августа. В этот период вас ждет особенно удачная энергетика.

Водолей

Вам в августе будет везти в такие дни: 2, 17, 28. Вы почувствуете наполнение энергией и сможете воплотить мечты в реальность.

Рыбы

Для вас особенными станут такие дни: 7, 16, 24 августа. Все начнется с сюрприза, который проложит путь к вашему успеху.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака не стареют с возрастом.

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