Какой урок судьбы ждет вашу пару — узнайте, для чего вы встретились

Пары не создаются случайно — они связаны кармической связью. Какое испытание от судьбы ждет вас, можно узнать по дате рождения.

Как узнать главное предназначение пары

Возьмите только число дня рождения своего и партнера. Добавьте их и сведите к однозначному. Например, если ваш день рождения 6, а партнера — 23, то вместе получится 29, 2+9=11, 1+1=2. То есть ключевая цифра вашей пары — 2. Именно благодаря этому числу можно узнать ваше предназначение.

1 — двигаться в потоке

Задача вашей пары — найти свою волну и двигаться на ней. При этом важно не нагружать друг друга мелочами. Много путешествуйте и больше радуйтесь жизни.

2 — поддержка и взаимопонимание

Ваша пара встретилась для того, чтобы научиться заботиться друг о друге. Такие партнеры будут чувствовать друг друга на интуитивном уровне. Им важно поддерживать дома комфортную атмосферу и не забывать о своих потребностях.

3 — умение видеть легкость

Эта пара встретилась, чтобы научиться легкости и воздушности в отношениях. Иногда они могут смотреть друг на друга в розовых очках. Хорошие отношения сложатся тогда, когда оба поймут истинное призвание.

4 — достижение материального успеха

Главная задача вашей пары — достичь финансового успеха. Оба партнера идут вверх по карьерной лестнице и растут как профессионалы. Они нацелены на успех и обязательно это получат.

5 — жить здесь и сейчас

Кармическая задача этой пары — не откладывать жизнь на потом. Ваши отношения станут примером для многих. Вы знаете, как договориться по любому вопросу.

6 — повысить положение в обществе

Ваша пара должна достичь успеха и реализовать себя в социальном плане. Партнеры смогут обеспечить себе благополучие и достаток и окружить себя красивыми вещами.

7 — отказаться от борьбы за справедливость

Вы должны прекратить бороться за справедливость как между собой, так и с окружающими. Постоянный поиск своих прав и большие требования могут уничтожить любой брак.

8 — научиться доверять друг другу

Вам нужно научиться озвучивать свои мысли, эмоции и чувства. Иногда вы будете чувствовать себя одиноко рядом с партнером, не молчите об этом и откровенно поговорите.

9 — поддерживать порядок

Ваша пара — настоящий наставник для других. Вы знаете, как поддерживать порядок во всем и должны передать это следующим поколениям. Этот союз будет счастливым долгие годы.

