Какой урок судьбы ждет вашу пару — узнайте, для чего вы встретились

Кармическая связь в паре — вот для чего вы встретились
Пары не создаются случайно — они связаны кармической связью. Какое испытание от судьбы ждет вас, можно узнать по дате рождения.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Как узнать главное предназначение пары
Возьмите только число дня рождения своего и партнера. Добавьте их и сведите к однозначному. Например, если ваш день рождения 6, а партнера — 23, то вместе получится 29, 2+9=11, 1+1=2. То есть ключевая цифра вашей пары — 2. Именно благодаря этому числу можно узнать ваше предназначение.
1 — двигаться в потоке
Задача вашей пары — найти свою волну и двигаться на ней. При этом важно не нагружать друг друга мелочами. Много путешествуйте и больше радуйтесь жизни.
2 — поддержка и взаимопонимание
Ваша пара встретилась для того, чтобы научиться заботиться друг о друге. Такие партнеры будут чувствовать друг друга на интуитивном уровне. Им важно поддерживать дома комфортную атмосферу и не забывать о своих потребностях.
3 — умение видеть легкость
Эта пара встретилась, чтобы научиться легкости и воздушности в отношениях. Иногда они могут смотреть друг на друга в розовых очках. Хорошие отношения сложатся тогда, когда оба поймут истинное призвание.
4 — достижение материального успеха
Главная задача вашей пары — достичь финансового успеха. Оба партнера идут вверх по карьерной лестнице и растут как профессионалы. Они нацелены на успех и обязательно это получат.
5 — жить здесь и сейчас
Кармическая задача этой пары — не откладывать жизнь на потом. Ваши отношения станут примером для многих. Вы знаете, как договориться по любому вопросу.
6 — повысить положение в обществе
Ваша пара должна достичь успеха и реализовать себя в социальном плане. Партнеры смогут обеспечить себе благополучие и достаток и окружить себя красивыми вещами.
7 — отказаться от борьбы за справедливость
Вы должны прекратить бороться за справедливость как между собой, так и с окружающими. Постоянный поиск своих прав и большие требования могут уничтожить любой брак.
8 — научиться доверять друг другу
Вам нужно научиться озвучивать свои мысли, эмоции и чувства. Иногда вы будете чувствовать себя одиноко рядом с партнером, не молчите об этом и откровенно поговорите.
9 — поддерживать порядок
Ваша пара — настоящий наставник для других. Вы знаете, как поддерживать порядок во всем и должны передать это следующим поколениям. Этот союз будет счастливым долгие годы.
