Який урок долі чекає на вашу пару — дізнайтесь, для чого ви зустрілися

Пари не створюються випадково — вони пов'язані кармічним зв'язком. Яке випробування від долі чекає на вас, можна дізнатись за датою народження.

Як дізнатись головне призначення пари

Візьміть тільки число дня народження свого та партнера. Додайте їх та зведіть до однозначного. Наприклад, якщо ваш день народження 6, а партнера — 23, то разом вийде 29, 2+9=11, 1+1=2. Тобто ключова цифра вашої пари — 2. Саме завдяки цьому числу можна дізнатись ваше призначення.

1 — рухатись в потоці

Завдання вашої пари — знайти свою хвилю та рухатися на ній. При цьому важливо не навантажувати одне одного дрібницями. Багато подорожуйте й більше радійте життю.

2 — підтримка та взаєморозуміння

Ваша пара зустрілась для того, аби навчитися піклуватися одне про одного. Такі партнери будуть відчувати одне одного на інтуїтивному рівні. Їм важливо підтримувати вдома комфортну атмосферу та не забувати про свої потреби.

3 — вміння бачили легкість

Ця пара зустрілась, аби навчитися легкості та повітряності у стосунках. Інколи вони можуть дивитись одне на одного в рожевих окулярах. Хороші стосунки складуться тоді, коли обоє зрозуміють істинне покликання.

4 — досягнення матеріального успіху

Головне завдання вашої пари — досягнути фінансового успіху. Обоє партнерів йдуть вгору по кар'єрній сходинці та ростуть як професіонали. Вони націлені на успіх й обов'язково це отримають.

5 — жити тут і зараз

Кармічне завдання цієї пари — не відкладати життя на потім. Ваші стосунки стануть прикладом для багатьох. Ви знаєте, як домовитись стосовно будь-якого питання.

6 — підвищити становище у суспільстві

Ваша пара має досягнути успіху та реалізувати себе в соціальному плані. Партнери зможуть забезпечити собі благополуччя та достаток й оточити себе красивими речами.

7 — відмовитися від боротьби за справедливість

Ви маєте припинити боротися за справедливість як між собою, так і з оточуючими. Постійний пошук своїх прав та великі вимоги можуть знищити будь-який шлюб.

8 — навчитися довіряти одне одному

Вам потрібно навчитись озвучувати свої думки, емоції та почуття. Інколи ви будете відчувати себе самотньо поруч з партнером, не мовчіть про це й відверто поговоріть.

9 — підтримувати порядок

Ваша пара — справжній наставник для інших. Ви знаєте, як підтримувати порядок у всьому й повинні передати це наступним поколінням. Цей союз буде щасливим довгі роки.

