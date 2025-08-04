Какие знаки Зодиака раздражают друг друга — лучшие враги

Мужчина и женщина ссорятся. Фото: Pexels

Некоторые люди не просто не подходят друг другу, а вообще не могут найти общий язык. Есть несколько знаков Зодиака, которые часто становятся врагами.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какие знаки Зодиака ненавидят друг друга

Овен

Люди, родившиеся под этим знаком Зодиака — бурные личности, которые все решения принимают на ходу. Они активно идут вперед и всегда достигают желаемого. Поэтому Овен не может найти общий язык с неспешными Рыбами или Тельцом. Также им сложно общаться с Раками и Весами.

Лев

Представители этого знака Зодиака ненавидят, когда их поучают. Поэтому Лев не может найти общий язык с Овном, Девой или Водолеем. Он часто становится врагом со Скорпионом и Козерогом, которые также привыкли быть лидерами.

Парень и девушка. Фото: Pexels

Рак

Рак часто и на всех обижается. Их ранят резкие личности, поэтому Овны и Близнецы вряд ли подружатся с этим знаком Зодиака. Рак вообще трудно находит общий язык с самоуверенными людьми, а потому со Скорпионами и Львами ему также вряд ли удастся спокойно ужиться.

Козерог

Представители этого знака Зодиака ненавидят пустые разговоры и людей, которые привыкли терять шансы в жизни. Поэтому они совсем не сходятся с Близнецами и Водолеями. Кроме того, Козерог люто ненавидит тех, кто стоит у них на пути к успеху. Поэтому он может враждовать с амбициозными Львами или Скорпионами.

Рыбы

Такие личности не переносят пренебрежительного отношения к себе. По этой причине Рыбы часто конфликтуют с Овнами и Близнецами, которые привыкли все говорить в глаза. Кроме того, такой знак Зодиака нередко враждует с Девами и Козерогами.

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