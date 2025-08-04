Какие знаки Зодиака раздражают друг друга — лучшие враги

Какие знаки Зодиака не могут найти общий язык — слишком разные
Некоторые люди не просто не подходят друг другу, а вообще не могут найти общий язык. Есть несколько знаков Зодиака, которые часто становятся врагами.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Какие знаки Зодиака ненавидят друг друга
Овен
Люди, родившиеся под этим знаком Зодиака — бурные личности, которые все решения принимают на ходу. Они активно идут вперед и всегда достигают желаемого. Поэтому Овен не может найти общий язык с неспешными Рыбами или Тельцом. Также им сложно общаться с Раками и Весами.
Лев
Представители этого знака Зодиака ненавидят, когда их поучают. Поэтому Лев не может найти общий язык с Овном, Девой или Водолеем. Он часто становится врагом со Скорпионом и Козерогом, которые также привыкли быть лидерами.
Рак
Рак часто и на всех обижается. Их ранят резкие личности, поэтому Овны и Близнецы вряд ли подружатся с этим знаком Зодиака. Рак вообще трудно находит общий язык с самоуверенными людьми, а потому со Скорпионами и Львами ему также вряд ли удастся спокойно ужиться.
Козерог
Представители этого знака Зодиака ненавидят пустые разговоры и людей, которые привыкли терять шансы в жизни. Поэтому они совсем не сходятся с Близнецами и Водолеями. Кроме того, Козерог люто ненавидит тех, кто стоит у них на пути к успеху. Поэтому он может враждовать с амбициозными Львами или Скорпионами.
Рыбы
Такие личности не переносят пренебрежительного отношения к себе. По этой причине Рыбы часто конфликтуют с Овнами и Близнецами, которые привыкли все говорить в глаза. Кроме того, такой знак Зодиака нередко враждует с Девами и Козерогами.
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