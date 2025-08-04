Які знаки Зодіаку дратують одне одного — найліпші вороги

Чоловік та жінка сваряться. Фото: Pexels

Деякі люди не просто не підходять одне одному, а взагалі не можуть знайти спільну мову. Є кілька знаків Зодіаку, які часто стають ворогами.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Які знаки Зодіаку ненавидять одне одного

Овен

Люди, що народились під цим знаком Зодіаку — бурхливі особистості, які всі рішення приймають на ходу. Вони активно йдуть вперед та завжди досягають бажаного. Через це Овен не може знайти спільну мову з неспішними Рибами чи Тельцем. Також їм складно спілкуватись з Раками та Терезами.

Лев

Представники цього знаку Зодіаку ненавидять, коли їх повчають. Через це Лев не може знайти спільну мову з Овном, Дівою чи Водолієм. Він часто стає ворогом зі Скорпіоном та Козерогом, які також звикли бути лідерами.

Хлопець та дівчина. Фото: Pexels

Рак

Рак часто та на всіх ображається. Їх ранять різкі особистості, тож Овни та Близнюки навряд чи подружаться з цим знаком Зодіаку. Рак взагалі важко знаходить спільну мову з самовпевненими людьми, а тому зі Скорпіонами та Левами йому також навряд чи вдасться спокійно вжитися.

Козеріг

Представники цього знаку Зодіаку ненавидять порожні розмови та людей, які звикли втрачати шанси у житті. Відтак вони зовсім не сходяться з Близнюками та Водоліями. Крім того, Козеріг люто ненавидить тих, хто стоїть у них на шляху до успіху. Тому він може ворогувати з амбітними Левами чи Скорпіонами.

Риби

Такі особистості не переносять зневажливого ставлення до себе. З цієї причини Риби часто конфліктують з Овнами та Близнюками, які звикли все говорити в очі. Крім того, такий знак Зодіаку нерідко ворогує з Дівами та Козерогами.

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