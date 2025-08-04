Які знаки Зодіаку дратують одне одного — найліпші вороги

Які знаки Зодіаку не можуть знайти спільну мову — занадто різні
Деякі люди не просто не підходять одне одному, а взагалі не можуть знайти спільну мову. Є кілька знаків Зодіаку, які часто стають ворогами.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Які знаки Зодіаку ненавидять одне одного
Овен
Люди, що народились під цим знаком Зодіаку — бурхливі особистості, які всі рішення приймають на ходу. Вони активно йдуть вперед та завжди досягають бажаного. Через це Овен не може знайти спільну мову з неспішними Рибами чи Тельцем. Також їм складно спілкуватись з Раками та Терезами.
Лев
Представники цього знаку Зодіаку ненавидять, коли їх повчають. Через це Лев не може знайти спільну мову з Овном, Дівою чи Водолієм. Він часто стає ворогом зі Скорпіоном та Козерогом, які також звикли бути лідерами.
Рак
Рак часто та на всіх ображається. Їх ранять різкі особистості, тож Овни та Близнюки навряд чи подружаться з цим знаком Зодіаку. Рак взагалі важко знаходить спільну мову з самовпевненими людьми, а тому зі Скорпіонами та Левами йому також навряд чи вдасться спокійно вжитися.
Козеріг
Представники цього знаку Зодіаку ненавидять порожні розмови та людей, які звикли втрачати шанси у житті. Відтак вони зовсім не сходяться з Близнюками та Водоліями. Крім того, Козеріг люто ненавидить тих, хто стоїть у них на шляху до успіху. Тому він може ворогувати з амбітними Левами чи Скорпіонами.
Риби
Такі особистості не переносять зневажливого ставлення до себе. З цієї причини Риби часто конфліктують з Овнами та Близнюками, які звикли все говорити в очі. Крім того, такий знак Зодіаку нерідко ворогує з Дівами та Козерогами.
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