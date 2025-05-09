Три вещи, которые расскажут о человеке все — присмотритесь к ним

Девушка улыбается. Фото: Pexels

Понять, какой на самом деле человек, не всегда можно с первого взгляда. Однако, если обратить внимание на три вещи, можно лучше узнать его уже при первом общении. Они расскажут, кем собеседник является на самом деле, и раскроют глубину его личности.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как человек смеется

По тому, есть ли у человека чувство юмора, можно определить его уровень интеллекта. Также это расскажет вам о его ценностях, эмпатии и эмоциональной открытости. Если человек смеется над чужим горем или неудачей, вероятно, это свидетельствует о его жестокости и неумении сочувствовать другим. Смех над остроумными вещами наоборот говорит об интеллекте человека и похожем мировоззрении. Если человек смеется искренне и не боится показать эмоции — это говорит о его открытости.

Мужчина в очках. Фото: Pexels

Как человек сердится

В гневе могут открыться самые сокровенные тени души человека. Это один из самых показательных пунктов. Поведение во время гнева показывает уровень самоконтроля человека и его эмоциональную зрелость. Именно в таких ситуациях можно понять, склонен ли собеседник к агрессии и как он справляется со стрессом. Чрезмерный взрыв эмоций может быть красным флажком и указывать на потенциальную опасность.

Как человек отзывается о других

Узнать, порядочный ли человек, можно по его разговору о других. Если он легко обсуждает и критикует других за глаза, вероятно, он так же будет говорить о вас. Такие люди не уважают других, склонны к осуждению и ненадежны. Положительные или сдержанные отзывы о других, или же избегание обсуждений — показатель уважения.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы говорят женщины, которые действительно ценят себя. Они всегда уверены в своих решениях и учитывают собственные желания.

Также мы рассказывали о том, с какими людьми трудно общаться всем. Они раздражают своим поведением.