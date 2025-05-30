Как активировать гормоны счастья — это поможет всем

Гормоны счастья — простые способы активировать их
На настроение прямо влияют гормоны счастья. Они придают человеку ощущение легкости и эйфории. При необходимости их можно активировать и усилить.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Как активировать гормоны счастья
Дофамин
Этот гормон счастья можно активировать с помощью достижения целей. Кроме того, он усиливается через новые впечатления и опыт. Положительно оценивайте себя и начните с малого — празднуйте даже незначительные победы.
Эндорфин
Этот гормон отвечает за энергию и хорошее настроение. Поэтому, если вы хотите почувствовать прилив сил — двигайтесь, смейтесь и наслаждайтесь вкусным шоколадом. Именно черный шоколад и физические упражнения помогут активировать эндорфин.
Серотонин
Серотонин дарит спокойствие и гармонию. Чтобы его активировать, гуляйте на свежем воздухе. Кроме того, стоит практиковать медитацию — это успокаивает и повышает настроение. Этот гормон также активирует пища, богатая Омега-3 и витаминами группы В.
Напомним, ранее мы писали о том, что есть общего у всех счастливых людей. Их объединяют черты некоторые характера.
Также мы рассказывали о том, женщинам с какими именами всегда везет. Их по жизни сопровождает удача.
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