Як активувати гормони щастя — це допоможе усім

Дівчина посміхається. Фото: Freepik

На настрій прямо впливають гормони щастя. Вони надають людині відчуття легкості та ейфорії. За потреби їх можна активувати й підсилити.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як активувати гормони щастя

Дофамін

Цей гормон щастя можна активувати за допомогою досягнення цілей. Крім того, він підсилюється через нові враження та досвід. Позитивно оцінюйте себе та почніть з малого — святкуйте навіть незначні перемоги.

Щаслива дівчина. Фото: Freepik

Ендорфін

Цей гормон відповідає за енергію та гарний настрій. Тож, якщо ви прагнете відчути прилив сил — рухайтесь, смійтеся та насолоджуйся смачним шоколадом. Саме чорний шоколад та фізичні вправи допоможуть активувати ендорфін.

Серотонін

﻿﻿﻿Серотонін дарує спокій та гармонію. Аби його активувати, гуляйте на свіжому повітрі. Крім того, варто практикувати медитацію — це заспокоює та підвищує настрій. Цей гормон також активує їжа, багата на Омега-3 та вітаміни групи В.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що є спільного у всіх щасливих людей. Їх об'єднують риси деякі характеру.

Також ми розповідали про те, жінкам з якими іменами завжди щастить. Їх по життю супроводжує удача.