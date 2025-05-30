Як активувати гормони щастя — це допоможе усім

Гормони щастя — прості способи активувати їх
На настрій прямо впливають гормони щастя. Вони надають людині відчуття легкості та ейфорії. За потреби їх можна активувати й підсилити.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Як активувати гормони щастя
Дофамін
Цей гормон щастя можна активувати за допомогою досягнення цілей. Крім того, він підсилюється через нові враження та досвід. Позитивно оцінюйте себе та почніть з малого — святкуйте навіть незначні перемоги.
Ендорфін
Цей гормон відповідає за енергію та гарний настрій. Тож, якщо ви прагнете відчути прилив сил — рухайтесь, смійтеся та насолоджуйся смачним шоколадом. Саме чорний шоколад та фізичні вправи допоможуть активувати ендорфін.
Серотонін
Серотонін дарує спокій та гармонію. Аби його активувати, гуляйте на свіжому повітрі. Крім того, варто практикувати медитацію — це заспокоює та підвищує настрій. Цей гормон також активує їжа, багата на Омега-3 та вітаміни групи В.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що є спільного у всіх щасливих людей. Їх об'єднують риси деякі характеру.
Також ми розповідали про те, жінкам з якими іменами завжди щастить. Їх по життю супроводжує удача.
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