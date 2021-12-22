Вперед в прошлое. Почему власть хочет вернуть "мажоритарку"

В Украине так уж сложилась традиция, что каждая новая власть считает необходимым переделать Избирательный кодекс. Чаще всего такая потребность возникает с приближением выборов. Посудите сами. В 2004 году у нас была пропорциональная избирательная система с закрытыми списками. Во времена Виктора Януковича ее сменили на смешанную – мажоритарно-пропорциональную. В 2019 году "слуги" отменили "мажоритарку", внедрив пропорциональную модель выборов с открытыми списками.

Но, похоже, на этом парламентарии решили не останавливаться. В Верховной Раде появился законопроект, которым предлагается вернуть смешанную систему. Авторы проекта – нардепы из группы "За майбутнє". И хотя восстановить "мажоритарку" предложили не представители монобольшинства, руководство "СН" не скрывает, что не против поддержать такую инициативу.

Новини.LIVE разбиралось, почему власть хочет вернуть выборы в одномандатных округах, которые отменила лишь два года назад.

Власть хочет восстановить "мажоритарку"…

Идя на парламентские выборы, "Слуга народа" обещала ввести "выборы по пропорциональной системе с открытыми списками и электронное голосование". Соответствующий пункт был одним из первых в программе партии. До узаконивания электронного голосования у "слуг" руки пока не дошли. Зато избирательную систему, как и обещали, изменили еще в конце декабря 2019 года.

Если не вдаваться в подробности, то новая модель, которую должны применить на следующих очередных выборах в ВРУ, предусматривает голосование за партии и за конкретных лиц в региональных партийных списках. При этом мажоритарные округа отменяются.

Из плюсов такой системы можно назвать появление внутрипартийной конкуренции. Проще говоря, кандидат больше не сможет купить конкретное место в избирательном списке, поскольку его номер в списке теперь зависит не от того, сколько денег он занес партийным боссам, а какое количество граждан проголосовали за него. Недостаток же такой системы в том, что кандидат не может податься на выборы путем самовыдвижения.

Не всем в Раде пришелся по душе обновленный Избирательный кодекс. В феврале этого года 45 народных депутатов обратились в Конституционный суд с просьбой дать оценку нововведениям. Инициаторы конституционного представления пожаловались, что отмена мажоритарной системы лишает граждан права на самовыдвижение. Суд начал рассмотрение представления в апреле, но до сих пор не предоставил никаких выводов.

Парламентарии, похоже, решили не ждать вердикта КСУ и пошли другим путем. 17 декабря в Верховной Раде шестеро нардепов из группы "За майбутнє" зарегистрировали проект закона №6444 "О внесении изменений в ВКУ относительно восстановления смешанной (пропорционально-мажоритарной) системы выборов народных депутатов". Документом предлагается введение открытых списков отсрочить до 2027 года, а пока вернуть старую добрую "мажоритарку".

Появление соответствующего законопроекта прокомментировал Давид Арахамия. И что интересно, руководитель фракции "СН" фактически поддержал его. 21 декабря на брифинге он взялся критиковать избирательную систему по открытым спискам, которую, к слову, впервые испытали на последних местных выборах.

"С новой системой проэкспериментировали на местных выборах – увидели очень много негатива. Основной минус – кандидаты, попадающие в списки партий, друг друга "уничтожают". Условно говоря, третий номер начинает "сыпать" компромат на пятый номер, тот – в ответ. В результате происходит борьба внутри списка, а не с внешними оппонентами", – пожаловался он.

Далее Арахамия заявил, что нужна дискуссия, чтобы "найти гибридные варианты между существующим кодексом и тем, который был". И предположил, что в случае голосования в Раде найдется 300 голосов за восстановление "мажоритарки".

По словам политолога Богдана Бондаренко, плохая не какая-то конкретная избирательная модель, а плохо, что каждая новая власть пытается менять ее в своих интересах.

"Я не считаю, что "мажоритарка" – зло. Но речь не идет о плюсах-минусах той или иной избирательной системы. Проблема не в модели выборов, а в том, что ее постоянно меняют. Невозможно определить, какая модель лучше всего подошла бы для выборов в Украине, потому что у нас ее постоянно меняют. Любая идея, что "а давайте снова изменим правила избрания депутатов", является негативной", – рассказал политолог.

Вряд ли Арахамия стал бы озвучивать исключительно свою точку зрения в таком важном вопросе, как правила, по которым должны происходить выборы. Очевидно, он ретранслировал позицию всей власти. Это, кстати, подтверждают некоторые СМИ.

Читайте также: Госизмена за уголь из "Л/ДНР": посадят ли Порошенко?

Почему же "Зе-команда" хочет вернуть мажоритарные округа? Для этого есть несколько объяснений.

Во-первых, депутаты-"мажоритарщики" вынуждены быть лояльными к власти, если хотят получить субвенции на свои округа. С такими нардепами проще работать в Раде, даже если они представляют другие политсилы.

Во-вторых, на фоне падающего рейтинга партия власти всегда получала лучшие результаты именно в одномандатных округах. Для примера, после выборов-2012 фракция "Партии регионов" состояла из 72-х "списочников" и 113-х "мажоритарщиков". А БПП в 2014 году имел 63-х "списочников" и 79 "мажоритарщиков".

Очевидно, "СН" рассчитывает на следующих выборах компенсировать потерю рейтинга за счет побед на мажоритарных округах. К тому же, недавние довыборы на Ивано-Франковщине, Черкасщине и Херсонщине, которые проходили по старой системе, показали, что власть научилась правдами и не правдами добиваться желаемого для себя результата.

И, в-третьих, благодаря "мажоритарщикам", которые попадут в Раду не от "СН", можно будет сформировать группы-сателлиты вроде "Довиры" или "За майбутнє", которые сейчас с удовольствием сотрудничают с властью.

...но есть нюансы

Если законопроект № 6444 поставят на голосование, то большинство народных депутатов поддержат его, считает политолог Бондаренко. Тем более, что для его принятия нужно лишь 226 голосов, а не 300, о которых упоминал Арахамия. "Допускаю, что голоса найдутся. В предыдущих парламентах они находились", – отметил политолог.

Однако есть нюансы. Не факт, что за возвращение "мажоритарки" готовы голосовать "слуги"-"мажоритарщики". Звучит несколько парадоксально. Впрочем, дело в том, что большинство "слуг", выигравших выборы в округах, – не ресурсные ноунеймы. Второй раз выставлять их на округа "СН" не будет. Вместо них партия выдвинет кандидатами глав обладминистраций, мэров, местных бизнесменов, которых знают в регионах и которые имеют достаточно собственных ресурсов для проведения избирательных кампаний.

Поэтому есть сомнения, станет ли часть "слуг" поддерживать изменения в Избирательный кодекс, которые им не выгодны. Если сохранится действующий кодекс, у них по крайней мере есть шанс на следующих выборах оказаться в открытых списках.

Кроме того, избирательная реформа была одним из обязательств при заключении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Что скажут власти западным партнерам, нарушив обязательства? Ну и, в конце концов, что скажет "Слуга народа" своим избирателям, если отменит уже выполненное обещание?..