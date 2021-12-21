Госизмена за уголь из "Л/ДНР": посадят ли Порошенко?

Петра Порошенко снова вызывают на допрос в правоохранительные органы. На этот раз руководителя партии "ЕС" подозревают в государственной измене и финансировании терроризма. Речь идет о покупке угля в "Л/ДНР", когда он был президентом.

В последний день работы ВРУ Порошенко отказался получать повестку, после чего поспешно вылетел в Стамбул. Для дачи показаний политик должен появиться в ГБР 23 декабря. Однако Порошенко и его адвокаты уже дали понять, что ранее середины января он не вернется в Украину.

Новини.LIVE разбиралось, в чем обвиняют пятого президента и может ли он оказаться за решеткой.

Подозрение в госизмене

После потери президентского поста Петр Порошенко стал частым фигурантом криминальных хроник. Пока точно невозможно сказать, в каком количестве производств фигурирует его фамилия.

На днях в "Европейской солидарности" заявили, что против Порошенко "сфабриковано уже более ста различных уголовных дел". Раньше цифры были чуть скромнее. В сентябре 2020 года его адвокат Илья Новиков говорил о 58 дел. А в марте 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова называла еще меньшую цифру. "Я знаю, что около 20 дел сейчас находятся в ГБР, шесть дел – в НАБУ, одно – в Нацполиции", – перечисляла она.

Далеко не все эти производства имеют хоть какую-то перспективу. Часть из них уже закрыта. У многих Порошенко упоминается как свидетель.

Дело о покупке угля в ОРДЛО стало одним из тех, в котором бывшему президенту объявили подозрение. Обвинение выдвинутые сразу по трем статьям УК: финансирование терроризма (ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5), государственная измена (ч. 1 ст. 111) и создание террористической организации (ч. 1 ст. 258-3). Санкциями указанных статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

О том, что Порошенко не обойдет "счастье" в виде "угольного дела" стало понятно еще в ноябре, когда ГБР и СБУ объявили подозрение бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

Следующим сигналом был инсайд от экс-заместителя генпрокурора Виктора Трепака. "По моей информации, в ближайшее время Петру Порошенко может быть предъявлено новое подозрение по делу, которое связано с торговлей углем с оккупированной россиянами территории Украины в период его президентства. Подготовленный Офисом Генерального прокурора проект такого подозрения сейчас изучается в Офисе Президента. Решается, насколько целесообразной является реализация такого подозрения именно сейчас и как это повлияет на электоральные настроения общества", – написал он 4 декабря в соцсети.

Через две недели выяснилось, что Трепак говорил правду. 17 декабря правоохранители попытались вручить Порошенко вызов на допрос. События происходили под стенами парламента. Однако глава "ЕС" сел в автомобиль и, подгоняя водителя русским матом, помчался прочь. А ближе к вечеру стало известно, что политик улетел в Турцию.

После выходных, 20 декабря, в Офисе Генпрокурора сообщили, что Порошенко не прибыл на проведение процессуальных действий, а потому повторно вызывается 23 декабря в 10:00.

В "ЕС" "угольную дело" назвали "репрессиями, которые осуществляются под давлением Зеленского"."Репрессии Порошенко крайне нужны как технология отвлечения внимания от сплошных провалов и громких скандалов. Отвлечь внимание от роста цен, тарифов, рекордно низких запасов угля и газа, и как следствие энергетического кризиса – уже не удастся. Власть будет нести политическую ответственность за свои провалы", – заявили в политсиле.

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Сам Порошенко все эти дни молчал. И только 21 декабря записал видеообращение, в котором рассказал, что находится с рабочим визитом в Варшаве. По его словам, он не собирается оставаться в Европе и обязательно возвращение в Украину. Правда, вернется "по своему графику" в первой половине января, а "не по графику мощного сценариста видосиков господина Зеленского".

Суть подозрения

История началась в июле 2014 года. После оккупации частей Донецкой и Луганской областей 7 из 14 тепловых энергоблоков остались без антрацитовых углей. Страна приближалась к энергетическому коллапсу. Чтобы избежать кризиса, Кабмин принял решение о закупке угля в ЮАР. Госкомпания "Укринтерэнерго" заключила контракт на закупку 1 млн т южно-африканского угля по цене 112 долларов за тонну.

Впрочем, из 1 млн тонн угля Украина получила лишь четверть. В ситуацию вмешалось СНБО и лично Петр Порошенко. Госкомпанию обвинили в закупке топлива по завышенной цене, на ее директора Владимира Зиневича завели уголовное дело, а контракт расторгли.

Тогда же в правительстве состоялись ротации – новым министром энергетики назначили Владимира Демчишина. Он, собственно, и стал одним из "кураторов" закупок угля в ОРДЛО.

По версии следствия, о покупке топлива у самопровозглашенных "республик" Киев договаривался непосредственно с российскими чиновниками. Уголь в Украину поставляли ГП "Шахта имени Киселева" и ГП "Луганскуголь". По данным правоохранителей, в 2014-15 гг. в боевиков приобрели топлива на более 200 млн грн. Расчеты происходили, в частности, наличными – деньги передавали сотрудники СБУ.

Поставки угля с оккупированных территорий продолжались вплоть до марта 2017 года, пока активисты во главе с тогдашним нардепом Семеном Семенченко не начали блокировать железную дорогу. Власть прислушалась к требованиям активистов и приняла решение отказаться от топлива из "Л/ДНР".

Посадят ли Порошенко?

Большинство уголовных производств, в которых фигурирует Петр Порошенко, не имеет особых перспектив. Часть из них даже не дошла до суда. Впрочем, по мнению политолога Игоря Петренко, "угольное дело" будет иметь продолжение.

"Конечно, не стоит исключать, что это дело может закончиться так же, как предыдущие. Правда, в этом деле больше фактажа, чем в других. Многие предыдущие дела возбуждались по заявлению Андрея Портнова. На этот раз дело расследуется по инициативе правоохранительных органов, оно более обосновано. Государственную измену, пожалуй, сложнее будет доказать. Но что касается финансирования терроризма, здесь все проще", – рассказал политолог.

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Вместе с тем в этом деле трудно не увидеть политический контекст. Торговля с оккупантами в период горячей фазы войны – очень негативный кейс для Порошенко. На этом "играет" власть, пытаясь перетянуть на свою сторону его базовый электорат. Избиратель главы "ЕС" не одобряет любое сотрудничество с боевиками, а потому "угольное дело" – это серьезный удар по его репутации и политическим перспективам.

Не стоит ожидать ареста Порошенко, который автоматически сделает его "жертвой режима". Самое большее – возможный домашний арест. Да и то лишь в том случае, если он поможет снизить медийную активность подозреваемого.

В ответ на обвинения в лагере бывшего президента уже заговорили о "политическом преследовании". Однако, по словам политолога Владимира Фесенко, если фигурант дела является политиком, то это еще не делает дело политическим.

"Фигурант действительно является очень известным политиком. Но что тогда делать с делом? Вообще не расследовать? Как-то не очень логично и не совсем справедливо. Пока речь не идет об обвинениях, а лишь о подозрении, которое еще надо доказать", Ь отметил он.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, кто от "угольного дела" будет получать "дивиденды". Сейчас в выигрыше власть. Побег "бесстрашного" Порошенко за границу, обвинения в госизмене за торговлю с ОРДЛО, исполнение обещания "весна придет – сажать будем" – все это придает Банковой электоральных баллов.

Впрочем, непростая ситуация в энергетической сфере, нехватка топлива на ТЭС, которая возникла, в том числе, за отказ покупать уголь в "Л/ДНР", и "бенефисы" Порошенко в судах о "расправе над оппонентами" могут изменить восприятие дела в обществе.

Если в дальнейшем все больше граждан будут поддерживать сторону обвинения – дело будут долго и громко рассматривать в судах, ставя крест на карьере Порошенко. Если же все больше избирателей сочтут его политической расправой – дело "по-тихому похоронят".