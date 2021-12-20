В полку оппозиции прибыло: стоит ли Зеленскому бояться Богдана?

Андрей Богдан покинул Офис Президента 11 февраля 2020 года. За почти два года он изредка давал интервью, в которых много критиковал бывших соратников, после чего снова надолго исчезал. Иногда он еще мог эпатировать публику скандальными постами в соцсетях. Но это бывало крайне редко.

Однако за последнюю неделю Богдан появился сразу на трех популярных медиаплатформах. Похоже, на этот раз он всерьез решил вернуться в публичную политику.

О том, зачем бывший глава Офиса Президента вновь напомнил о себе и что из этого вышло, – читайте в публикации Новини.LIVE.

Говорит Богдан

Бывший руководитель Офиса Президента никогда не отличался чрезмерной публичностью. Так было до недавнего времени. Впрочем, за последние несколько дней он стал едва ли не самым главным спикером страны. 14-го декабря вышло его трехчасовое интервью Дмитрию Гордону, в анонсе которого было обещано много сенсаций, в пятницу в студии Савика Шустера он давал чуть ли не апокалиптические прогнозы о надвигающемся энергетическом кризисе, а 20-го декабря в просторах интернета появилось новое интервью с Наташей Влащенко.

Интересно, что осенью те же медиа "прокачивали" Арсена Авакова, который через два месяца после отставки вернулся в Украину с итальянского курорта. Кстати, не секрет, что Влащенко и Шустер – сотрудники телеканалов Ахметова, а Гордон – частый гость этих каналов.

Медиапоявление Богдана получилось яркое. Он много и "смачно" критиковал Зе-команду, над созданием которой работал в 2019 году. Экс-глава ОПУ не жалел "теплых" слов в адрес бывших соратников. Он обвинил Зеленского, что тот "не вышел из сериала "Слуга народу" и продолжает играть роль". Давиду Арахамии забросил чуть ли не личное предательство, и намекнул, что глава фракции "СН" якобы погруз в коррупции. Также от Богдана прозвучала невероятная версия увольнения Арсена Авакова. По его словам, министра попросили уйти в отставку из-за остановки автомобиля с народным депутатом Евгением Брагаром, которого правоохранители заставляли пройти тест на алкогольное и наркотическое опьянение. Мама нардепа, утверждает он, якобы работает няней в семье Зеленского.

Чем дольше Богдан говорил, тем невероятнее истории озвучивал. В последнем интервью он договорился до того, что Александр Корниенко может быть причастен к смерти депутата Антона Полякова. При этом никаких доказательств своим словам он не навел – мол, это "оценочные суждения".

Вряд ли в откровениях Богдана можно найти хоть несколько действительно достойных внимания сенсаций. Зато в них много субъективных суждений, эмоциональных оценок и пессимистических прогнозов, как насчет будущего "слуг народа", так и относительно экономической ситуации в стране, которым, по словам политолога Андрея Золотарева, не стоит доверять.

"В прошлом году Богдан в разговоре с Гордоном также напророчил много страшных катаклизмов, рассказывал о катастрофическом дефиците бюджета и что денег нам никто не даст. Но прогнозы его не осуществились. Пророк из него никакой", – не без сарказма сказал политолог.

Словом, из влиятельного чиновника, который "шептал на ухо президенту", Богдан опустился в маргинальную нишу, где политики не гнушаются распространять откровенную "чернуху" и непроверенные слухи.

По словам политолога Владимира Фесенко, экс-глава Офиса Президента своим поведением напоминает других отставных чиновников – от бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки до Александра Данилюка, который возглавлял СНБО. Все они, заметил политолог, критикуют власть из-за оскорблений за увольнение, и именно поэтому так часто вспоминают разные личные истории.

"Богдан не впервые выходит в публичную плоскость с критикой власти. Но отличие от предыдущих случаев в том, что ранее он критиковал в основном Андрея Ермака, с которым конкурировал в Офисе Президента, а теперь перешел к прямым "наездам" на президента", – отметил Фесенко.

Будучи одним из "архитекторов", которые строил команду Зеленского, Богдан, по словам политолога Руслана Бортника, не рассказывает о том, как устроена властная вертикаль, как в ней принимаются решения, а упражняется в "грубой лексике".

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"Еще год назад он выглядел как человек, который отошел от власти, но который владеет ценной информацией и может рассказать много важного. Теперь он дает интервью очень низкого качества. Он не рассказывает ничего нового или резонансного. Он ярок разве что в брутальной лексике", – рассказал политолог.

По его мнению, "многие вещи, которые были озвучены Богданом, являются очевидной неправдой". "Поэтому невозможно анализировать те слова, которые могут претендовать на правду и быть инсайдерской информацией", – заметил политолог.

Пешка в чужих руках

По словам Золотарева, появление бывшего главы Офиса Президента в публичном пространстве стоит расценивать, как продолжение тотальной медиавойны против власти. Мол, не зря он появился в СМИ, которые так или иначе связаны с Ринатом Ахметовым, у которого сейчас очень непростые отношения с Банковой. В то же время, по мнению политолога, его не будут спешить принимать в оппозиционный лагерь из-за отсутствия личного рейтинга и положительного имиджа, а скорее будут использовать как таран против власти.

Богдан "горит желанием вернуться в политику", вне которой ему скучно, считает Бортник, поэтому и начал давать интервью. Правда, убежден политолог, ни он, ни ряд других политиков не являются субъектными единицами, а лишь стали заложниками "большой игры" между Офисом Президента и Ахметовым.

"Сейчас Аваков, Разумков, Гордон, Богдан – лишь фигуры на доске. Мне не очень понятно, зачем они соглашаются на такую роль для себя. Я уверен, что конфликт главного политика страны и главного предпринимателя закончится миром. А политиков, которые выступают в роли фигур, сметут с доски и на их места будут выставлены новые фигуры", – отметил он.

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"Использование бывших членов Зе-команды против Зеленского – это, конечно, политическая технология борьбы с властью. Это способ продемонстрировать якобы раскол во власти, которого, по сути, нет. Были попутчики, которые отошли или которых попросили отойти от команды. Это абсолютно естественный процесс, который был за всех президентов", – подчеркнул, в свою очередь, Фесенко.

При этом политолог убежден, что своими заявлениями Богдан не сможет нанести ощутимый вред электоральной поддержке действующей власти.

"Последние его громкие интервью не повлияют на рейтинги власти, поскольку он не воспринимается избирателями Зеленского и "Слуги народа", как бывший член их команды. В их глазах он уже, скорее, противник Банковой, к которому нет доверия. Поэтому повлиять на рейтинг он не сможет", – подытожил политэксперт.