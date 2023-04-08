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Жителей Киевской области предупредили о погодной опасности

8 апреля 2023 15:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Жителей Киевской области предупредили о погодной опасности
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Укргидрометцентр сообщает о прогнозе грозы в Киевской области. По данным метеорологов, в ближайшее время в регионе ожидается гроза, которая может продолжаться до конца суток. Прогнозируется первый уровень опасности.

Об этом пишет Киевская областная военная администрация.

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"В ближайшее время с содержанием до конца суток в области ожидается гроза", — говорится в сообщении.

Грозы являются одним из самых ярких и зрелищных проявлений природы, но при этом могут представлять опасность для людей и имущества. Они могут вызывать порывы ветра, сильные ливни, град и молнии, которые могут приводить к повреждению крыш зданий, повалению деревьев, перебоям в электроснабжении и другим неприятностям. Поэтому, в случае возникновения грозы, необходимо быть осторожными и соблюдать меры предосторожности.

В первую очередь, необходимо избегать открытых мест, где можно стать мишенью для молнии, и не подходить к металлическим предметам, которые могут привлекать разряды электричества. Также следует закрыть окна и двери, чтобы избежать повреждений от порывов ветра и ливней. Если вы находитесь на улице или на открытой местности, то необходимо спрятаться в здании или автомобиле и не выходить на улицу до окончания грозы. Кроме того, следует отключить все электрические приборы и не использовать телефонные провода, чтобы избежать удара током.

Напомним, синоптики прогнозируют, что сегодня, 8 апреля, в большинстве регионов Украины ожидается температура воздуха до 10-15 градусов. В то же время, холодная погода еще задержится на Западе.

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