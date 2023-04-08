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Жителів Київської області попередили про погодну небезпеку

8 квітня 2023 15:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Жителів Київської області попередили про погодну небезпеку
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Укргідрометцентр повідомляє про прогноз грози у Київській області. За даними метеорологів, найближчим часом у регіоні очікується гроза, яка може тривати до кінця доби. Прогнозується перший рівень небезпеки.

Про це пише Київська обласна військова адміністрація.

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"Найближчим часом із утриманням до кінця доби в області очікується гроза", — йдеться в повідомленні.

Грози є одним із найяскравіших і видовищних проявів природи, але при цьому можуть становити небезпеку для людей та майна. Вони можуть викликати пориви вітру, сильні зливи, град та блискавки, які можуть призводити до пошкодження дахів будівель, повалення дерев, перебоїв в електропостачанні та інших неприємностей. Тому, у разі виникнення грози, необхідно бути обережними й дотримуватися запобіжних заходів.

Насамперед необхідно уникати відкритих місць, де можна стати мішенню для блискавки, і не підходити до металевих предметів, які можуть залучати розряди електрики. Також слід закрити вікна та двері, щоб уникнути пошкоджень від поривів вітру та злив. Якщо ви знаходитесь на вулиці або на відкритій місцевості, необхідно сховатися в будівлі або автомобілі й не виходити на вулицю до закінчення грози. Крім того, слід відключити всі електричні прилади та не використовувати телефонні дроти, щоб уникнути удару струмом.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що сьогодні, 8 квітня, у більшості регіонів України очікується температура повітря до 10-15 градусів. Водночас холодна погода ще затримається на Заході.

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