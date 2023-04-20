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От мелкого дождя до сильных гроз: синоптики рассказали, в каких регионах завтра будет больше осадков

20 апреля 2023 21:00
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Какая будет погода в Украине 21 апреля — стоит ли ожидать дождей
Люди с зонтиками под дождем в Киеве. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В пятницу, 21 апреля, в Украине снова будет дождь. Больше всего осадков ожидается на юго-востоке, там синоптики предупреждают о грозах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине 21 апреля

В течение дня, 21 апреля, в Украине облачно с прояснениями. В южной части, центральных и восточных областях умеренный дождь, днем на юго-востоке местами грозы. На остальной территории местами небольшой дождь.

Ветер будет северный, северо-восточный 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9°, днем 10-15°, в Закарпатье до 19°.
На высокогорье Карпат небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла.

погода в Украине
Прогноз погоды на 21 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды по Киевской области на 21 апреля

21 апреля в Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, однако днем местами будет небольшой дождь.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Температура по области ночью 4-9°, днем 10-15°;
в Киеве ночью 5-7°, днем 12-14°.

Температура воздуха в других регионах Украины

  • Бахмут: +10-12°C, облачно, умеренный дождь;
  • Киев: +8-10°C, облачно с прояснениями, умеренный дождь;
  • Львов: +10-12°C, облачно с прояснениями, небольшой дождь;
  • Одесса: +9-11°C, облачно, умеренный дождь;
  • Днепр: +9-11°C, облачно с прояснениями, умеренный дождь;
  • Харьков: +7-9°C, облачно, умеренный дождь;
  • Луганск: +9-120°C, облачно, умеренный дождь;
  • Донецк: +10-12°C, облачно, умеренный дождь;
  • Крым: +9-10°C, облачно, умеренный дождь.
погода в Украине
Карта температуры воздуха в Украине 21 апреля. Фото: Метеопрог

А по прогнозам Гисметео, максимальная отметка на термометрах 21 апреля будет 16°C во Львове. В целом в Украине в течение дня ожидается   теплая погода с дождями и небольшими грозами.

погода в Украине
Карта температуры воздуха в Украине 21 апреля. Фото: Гисметео

Снеголавинная опасность в Карпатах

По прогнозам синоптиков, значительная снеголавинная опасность (III уровень) в связи с оттепелью в течение 20-21 апреля ожидается на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. В эти дни советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (II уровень) ожидается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

погода в Украине
Снеголавинная опасность в Карпах 20-21 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Опасные гидрологические явления

Отмечается, что в течение 20-21 апреля на Верхнем Днепре в пределах страны уровень воды будет удерживаться близким к максимальной отметке пика весеннего половодья с сохранением затопления поймы, нарушением транспортного сообщения, отоплением и отрезанием от основных путей сообщения, частичным затоплением отдельных населенных пунктов и начальным затоплением домов в ряде приречных деревень в Черниговском районе Черниговской области (III уровень опасности — красный).

Кроме того, 20-21 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет содержаться затопление пойменных территорий и пониженных участков в ряде населенных пунктов на Кременчугском водохранилище в Черкасской области (III уровень опасности — красный).

Также в эти дни в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на р. Днепр в г. Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет содержаться затопление пойменных территорий и будет отмечаться частичное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде приречных пунктов (II уровень опасности — оранжевый).

"20-21 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет содержаться затопление пойменных территорий и пониженных участков в ряде населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Днепровском водохранилищах в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях (II уровень). Возможно начальное затопление пойменных территорий на Каховском водохранилище в ряде населенных пунктов в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях (II уровень опасности — оранжевый)", рассказывают синоптики.

Кроме того, на участке Десны ниже с.Разлеты в пределах Черниговской области продолжится рост уровней воды на 2-10 см в сутки, с последующим затоплением поймы, территорий ряда сел, обтоплением сел водой и нарушением транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области, частичным затоплением приусадебных участков и начальным затоплением отдельных домов в Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый). В г.Чернигов дальнейшее затопление территорий городского пляжа, садово-дачной застройки, дорог на пойме в г.Чернигов (район Кордовка) (I уровень опасности — желтый).

Также на р. Снов будет содержаться затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

погода в Украине
Опасные гидрологические явления в Украине 20-21 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в последние дни наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.

Добавим, паводок в Киеве уже несколько дней подряд идет на убыль. По состоянию на утро 19 апреля уровень воды в реке Днепр в пределах столицы составляет 9343 см по Балтийской системе. Это на 7 см меньше, чем за прошедшие сутки.

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